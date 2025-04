La volta buona, gli ospiti di Caterina Balivo su Rai 1 dal 28 aprile al 2 maggio

Ecco tutti i nomi di coloro che parteciperanno alle varie puntate del programma quotidiano in onda tutti i pomeriggi su Rai 1.

Torna in diretta il 28 febbraio il programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00. Come ogni settimana, durante le puntate saranno protagonisti diversi personaggi noti.

Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto pomeridiano diversi volti del mondo dello spettacolo per interviste sulle loro carriere e sui progetti futuri che li attendono.

Gli ospiti di La volta buona

Ad inaugurare la settimana sarà il comico Valerio Lundini, che passerà dai racconti sulla propria vita personale agli imminenti impegni professionali, con il programma Le Faccende Complicate, disponibile su RaiPlay e in onda dal 12 maggio su Rai 3.

Sul divano della puntata del lunedì non mancheranno Marco Baldini, Laura Freddi, Vladimir Luxuria, don Bruno Maggioni, la vincitrice di The Voice Senior Patrizia Conte, e Ivano Michetti dei Cugini di Campagna accompagnato dalla moglie.

Primo piano di Valerio Lundini

Martedì 29 aprile la puntata sarà dedicata ai 40 anni dall'esordio in tv dello storico programma Quelli della notte, condotto da Renzo Arbore, primo vero e proprio late show italiano, punto di svolta nel mondo dell'intrattenimento. In studio Franco Oppini, Enrica Bonaccorti, Tosca D'Aquino, Ramona Badescu, Simone Marchetti, Jody Cecchetto e Matilde Brandi.

Zia e nipote, Simona Izzo e Myriam Catania, saranno protagoniste di un'intervista speciale a due voci, tra vita privata e carriera da attrici e doppiatrici.

Gli altri ospiti di La volta buona da mercoledì a venerdì

Nella giornata di mercoledì 30 aprile la puntata inizierà con la presenza del rapper LDA, figlio del celebre Gigi D'Alessio, che racconterà il suo percorso professionale in ascesa. Nel giorno della Festa del Lavoro, giovedì 1° maggio, ospite attesa in studio Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, con i cinque figli e il marito Massimiliano Salvi.

Danilo D'Agostino in Tre sorelle

Infine, venerdì 2 maggio, in prossimità della conclusione dell'ultima stagione de Il Paradiso delle Signore, interverranno in studio gli attori Danilo D'Agostino e Luca Ferrante.