La vita va così: i segreti di una sorpresa del box-office confermata dalle vendite homevideo

Il film di Riccardo Milani che ha sorpreso tutti al botteghino con quasi 7 milioni di incasso, meritava una bella edizione homevideo. Auspicio confermato dall'ottimo blu-ray Mustang, il cui unico neo è il reparto extra.

Lo scorso anno, quando uscì nelle sale un paio di mesi dopo la presentazione alla Festa del cinema di Roma, restò per qualche settimana in vetta al box-office e alla fine raccolse quasi sette milioni di euro al botteghino. Una vera sorpresa. Perché La vita va così, il film diretto da Riccardo Milani sul pastore sardo che resiste ostinatamente a un gruppo immobiliare e non cede la sua terra, aveva sicuramente le premesse per piacere al grande pubblico, ma nulla sembrava presagire un tale successo.

Diego Abatantuono è il leader del gruppo che vuole acquistare la terra del pastore

Ma sarà stata la storia, saranno stati i tanti nomi noti presenti nel film, da Diego Abatantuono a Geppi Cucciari, da Virginia Raffaele ad Aldo Baglio (anche se il vero protagonista è Giuseppe Ignazio Loi nei panni di Efisio Mulas), fatto sta che la toccante storia dello scontro tra un solitario pastore sardo e uno spregiudicato imprenditore ha colpito nel segno e dunque meritava un'uscita homevideo in alta definizione, cosa che puntualmente è avvenuta grazie a Mustang Entertainment, che ha rilasciato un ottimo blu-ray.

Il successo al botteghino confermato anche dalle vendite homevideo

Il blu-ray de La vita va così

Se c'era qualche scettico che pensava che La vita va così sarebbe stato solo un fuoco di paglia limitato a qualche settimana di successo nelle sale, questo è stato immediatamente smentito proprio dall'uscita homevideo. Quando è stato disponibile in DVD e Blu-ray, il titolo si è guadagnato infatti ben presto il podio della classifica delle vendite e poi è rimasto comunque nelle prime posizioni dei più venduti e stabilmente in top ten.

Giuseppe Ignazio Loi e Virginia Raffaele in una scena de La vita va così

Non una banalità per un film italiano che non è certo un blockbuster. Segno che il film di Milani è piaciuto davvero tanto e ha toccato le corde giuste, soprattutto quelle di chi è più sensibile a certe tematiche. La resistenza umana e la difesa delle antiche tradizioni rispetto al progresso che vuole fagocitare tutto e all'ingordigia dei grandi gruppi di potere, hanno funzionato quindi anche in homevideo, grazie anche alla qualità dell'edizione: noi vi andiamo a raccontare quella blu-ray.

Un video al top per un paesaggio mozzafiato

Per rendere giustizia infatti soprattutto alla location di La vita va così, serviva un blu-ray tecnicamente di livello, cosa che Mustang ha puntualmente realizzato con un video davvero pregevole. Il dettaglio è sempre incisivo, a partire dai primi piani dello scavatissimo volto del pastore sardo e degli altri protagonisti, con immagini che riescono a far vivere allo spettatore le intense emozioni dei vari personaggi.

Ma dove il video in alta definizione regala momenti da cartolina è nella riproduzione del meraviglioso ambiente naturale protagonista della storia, con un mare pazzesco di un turchese cristallino, la sabbia chiara e le tipiche calette rocciose della zona. Proprio in questi frangenti si può apprezzare un croma vivido che grazie a colori intensi ma sempre naturali riesce a catturare tutti i meravigliosi colori del paesaggio.

Audio efficace ma pochi extra

Aldo Baglio è uno dei protagonisti del film

L'audio in DTS HD 5.1 deve vedersela soprattutto con tanti dialoghi, che escono sempre puliti e chiari dal centrale, ma è efficace anche nel riprodurre tutti gli effetti ambientali tra pecore, mare e la vita del paese, e anche ad abbracciare lo spettatore con una calda resa della colonna sonora, il tutto con un'attività surroound che comunque risulta limitata dalle tematiche del film. Ci si poteva invece aspettare qualcosa in più dagli extra, che contengono solamente il trailer e un breve backstage di 3 minuti.