La vita va così ancora primo al box office italiano, Dracula di Luc Besson sfiora i due milioni di euro

Alle spalle del nuovo film di Riccardo Milano, che conserva saldamente la prima posizione, si fanno strada il Dracula di Luc Besson e il nuovo film di Paolo Virzì, Cinque secondi.

Riccardo Milani ancora campione del botteghino italiano con la sua nuova fatica, La vita va così, pellicola che affronta il dramma del cambiamento imposto dal progresso con lo stravolgimento di ambienti naturali e arcaici. Altri 1,8 milioni di euro portano il film interpretato da Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio, con la partecipazione di Geppi Cucciari, a sfiorare i 4 milioni in due settimane. Ottimo risultato per la toccante storia dello scontro tra un solitario pastore sardo, che cura la sua terra e i suoi animali, e uno spregiudicato imprenditore che vuole cementificare per costruire un resort di lusso.

Ottimo debutto anche per Dracula - L'amore perduto, rilettura in chiave romantica del racconto di Bram Stoker firmata da Luc Besson. Il regista francese, reduce dalle premiere italiane alla Festa del Cinema di Roma e a Lucca Comics & Games, ha attirato l'attenzione del pubblico italiano con la struggente storia di amore e morte interpretata da Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e dalla nostrana Matilda De Angelis, che apre con poco meno di due milioni di euro da 356 sale, affermandosi come miglior esordio di questa settimana nonché migliore apertura europea.

Valerio Mastandrea in una scena di Cinque secondi

Il debutto di Paolo Virzì e Io sono Rosa Ricci

La nostra recensione di Cinque secondi svela le qualità della nuova acclamata pellicola di Paolo Virzì che racconta il dramma di un uomo solo e tormentato, interpretato da Valerio Mastandrea, costretto a convivere con un grande dolore. Debutto da 830.000 euro raccolti in 385 sale e 113.262 presenze.

Si ferma a 702.000 euro Io sono Rosa Ricci, spinoff della serie Rai Mare Fuori interpretato da Maria Esposito. Il film che racconta la "storia delle origini" di Rosa Ricci è uscito in 346 sale, ma al momento non sembra aver eguagliato il successo della seguitissima serie tv.

Quinta e ultima posizione per Bugonia, divertissement ecologista-alieno-insurrezionale di Yorgos Lanthimos che stavolta arriva a far rasare la testa della sua musa Emma Stone per una storia travolgente, ma astrusa. Altri 453.000 euro di incassi portano il film a 1,1 milioni in due settimane di programmazione.