La vita promessa: la trama della prima puntata, stasera su Rai1 in replica

La vita promessa, in replica, approda finalmente stasera su Rai1 alle 21:25, dopo i continui rinvii delle scorse settimane. La fiction con protagonista Luisa Ranieri sarebbe infatti dovuta torna in TV lunedì 5 luglio, poi sostituita dalla prima puntata di Carramba! Che sorpresa, mandata in onda come omaggio a Raffaella Carrà, morta nel pomeriggio dello stesso giorno.

Il lunedì successivo, invece, è stato dedicato dalla prima rete RAI alla vittoria della Nazionale italiana di calcio negli Europei 2021.

La trama della prima puntata riavvolgerà naturalmente il nastro fino agli anni '20. A capo della famiglia Carrizzo c'è Carmela (Luisa Ranieri), una siciliana tenace e combattiva che sfugge al desiderio e ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere senza scrupoli che la perseguita fino a picchiare quasi a morte suo figlio Rocco, che rimarrà disabile a vita, e ad ucciderle il marito, che spronava i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti. Carmela, per amore dei figli, decide di emigrare in America.

A New York la donna affronta difficoltà e delusioni, a Ellis Island le hanno anche cambiato il cognome Carrizzo in Rizzo, ma questo si rivelerà un'inconsapevole fortuna. Il suo nuovo marito, Matteo Schiavon, un uomo buono ma debole, le fa conoscere il lato oscuro di Little Italy dove un pugno di delinquenti affiliati in bande ricattano i poveri disgraziati come lui per conto della misteriosa "Mano Nera". Ma c'è altro: Carmela non sa che Spanò ha giurato a sé stesso di ritrovarla, continuando a nutrire per lei una vera ossessione.

La vita promessa, che al momento è composta da due stagioni, la prima andata in onda nel 2018 e la seconda nel 2020, è diretta da Ricky Tognazzi. Nel cast, oltre a Luisa Ranieri, anche Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzù, Marco Foschi, Tony Sperandeo, Yari Gugliucci, e Lisa Sastri.

Al momento non ci sono conferme nè smentite circa un'ipotetica stagione 3.