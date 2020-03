La vita promessa 2: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna la famiglia Rizzo ne La vita promessa 2, la fiction diretta da Ricky Tognazzi, con Luisa Ranieri protagonista nei panni della capofamiglia Carmela, che farà compagnia al pubblico con la puntata finale.

Cosa anticipa la trama dell'ultima puntata: Carmela, suo malgrado, scopre che i suoi figli hanno tanti segreti, alcuni dei quali rischiano di far saltare per sempre la famiglia che difende con tanto amore. Nonostante i suoi tanti nemici, Carmela si batte come una leonessa. Continua nella disperata ricerca di Rocco, proprio mentre deve difendersi dalla passione sfrenata di Spanò che ritorna in tutta la sua violenza, oltre alla lotta per impedire che il suo ristorante venga demolito a causa di una speculazione edilizia. Chiunque altro si arrenderebbe, ma non lei, che risponde colpo su colpo.

La nuova stagione de La vita promessa è andata in onda la domenica sera su Rai1 in prima serata e in streaming su RaiPlay, dove è già possibile trovare anche le due puntate precedenti. Sulla piattaforma RAI è inoltre possibile recuperare le 4 puntate della prima stagione nella sezione dedicata alla fiction.