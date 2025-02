La vita da grandi con Matilda De Angelis sarà il film di chiusura del BIF&ST 2025, ecco il trailer

Il trailer de La Vita da Grandi, il primo lungometraggio diretto da Greta Scarano, introduce la pellicola che verrà presentata come film di chiusura della sedicesima edizione del Bif&st, Bari International Film&Tv Festival, in programma dal 22 al 29 marzo.

Ispirato alla storia vera dei fratelli Margherita e Damiano Tercon, il film vede protagonisti Matilda De Angelis e Yuri Tuci, al suo esordio sul grande schermo.

Prodotto da Matteo Rovere, La Vita da Grandi è una produzione Groenlandia, Halong, con Rai Cinema in collaborazione con Netflix con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il supporto del Comune di Rimini. La sceneggiatura è firmata da Sofia Assirelli, Tieta Madia e Greta Scarano. Il film uscirà nelle sale il 3 aprile distribuito da 01 Distribution.

Di cosa parla il film

Al centro della storia troviamo Irene, una giovane donna che vive a Roma e che fa ritorno a casa per qualche giorno a Rimini dalla madre per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. Una volta insieme, Irene scopre che Omar ha le idee chiarissime sul suo futuro: non ha nessuna intenzione di vivere con lei quando i loro genitori non ci saranno più ed è pronto a tutto per realizzare i sogni della sua vita: vuole sposarsi, vuole fare tre figli perché 3 è il numero perfetto e vuole diventare un cantante rap famoso.

Ma perché tutte queste cose accadano, Omar deve prima di tutto diventare autonomo. Così, aiutato dalla sorella, intraprende un corso intensivo per diventare adulto, affrontando paure e speranze.