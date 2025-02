Le assaggiatrici di Silvio Soldini è il film di apertura del Bif&st 2025, omaggio a Nanni Moretti

A Bari dal 22 al 29 marzo otto giorni di cinema per celebrare i titoli in concorso, le anteprime e i cinquant'anni di cinema di Nanni Moretti.

Svelate le prime anticipazioni del programma del Bif&st - Bari International Film&TV Festival, in programma dal 22 al 29 marzo 2025, con la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi.

A inaugurare il festival sabato sera 22 marzo al Teatro Petruzzelli sarà il nuovo film di Silvio Soldini, Le assaggiatrici, adattamento del romanzo di Rossella Postorino ispirato alla storia dell'ultima assaggiatrice di Hitler. Il film, interpretato da un cast interamente tedesco, è una co-produzione Italia-Belgio-Svizzera Lumière & Co. in associazione con Anteo, in coproduzione con Tarantula e tellfilm, in collaborazione con Vision Distribution e Sky, prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi. Dopo l'anteprima al Bif&st, Le assaggiatrici arriverà nella sale italiane dal 27 marzo distribuito da Vision Distribution.

Nanni Moretti superstar

Nanni Moretti a Cannes

In programma al festival anche un articolato omaggio per celebrare i cinquant'anni di carriera cinematografica di Nanni Moretti, il Bif&st 2025 presenterà una retrospettiva completa dedicata al celebre regista, sceneggiatore, attore, produttore ed esercente: un viaggio attraverso la sua filmografia, con tutti i film da lui diretti dagli esordi fino alle opere più recenti. Questa retrospettiva - la più ampia a lui dedicata dopo quella organizzata dal Festival di Locarno del 2008 - è realizzata in collaborazione con Sacher Film e si terrà al Kursaal Santalucia. Evento clou della retrospettiva sarà un incontro con Nanni Moretti nella cornice del Teatro Petruzzelli.

I concorsi

Saranno due i concorsi cinematografici del Bif&st 2025: un concorso internazionale, dedicato al cinema dei Paesi del Mediterraneo (MERIDIANA) e l'altro al CINEMA ITALIANO che includerà sia film di finzione che documentari. Completeranno il programma altre sezioni fuori concorso e sezioni dedicate a incontri, approfondimenti e laboratori con i protagonisti del cinema che saranno rese note nelle prossime settimane.

A presiedere la giuria del concorso Meridiana sarà Tahar Ben Jelloun, scrittore, poeta e saggista marocchino con cittadinanza francese, tra le voci più autorevoli della letteratura internazionale, premio Goncourt per il romanzo Notte fatale e più volte nominato al Nobel per la Letteratura.

Per informazioni: www.bifest.it.