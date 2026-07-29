La vendetta perfetta - Bear Country: Luke Evans mette alle strette Russell Crowe nella clip esclusiva

Che rapporto esiste tra Manco Kapak e l'uomo del New Jersey che vuole entrare nei suoi affari? È questa una delle domande al centro della clip esclusiva di La vendetta perfetta - Bear Country che vi mostriamo oggi, una scena che mette a confronto il protagonista interpretato da Russell Crowe e il misterioso personaggio affidato a Luke Evans.

Nel film diretto da Derrick Borte, Manco Kapak è un proprietario di un nightclub di Los Angeles che ha deciso di cambiare vita. Dopo anni trascorsi tra affari poco trasparenti e legami pericolosi, il suo obiettivo è semplice: vendere il locale, lasciarsi alle spalle il passato e iniziare un nuovo capitolo accanto alla donna che ama.

Ma uscire da quel mondo non è così facile. Quando una rapina sconvolge i suoi piani e vecchi rapporti tornano a presentare il conto, Manco si ritrova nuovamente coinvolto in una rete di minacce, inganni e giochi di potere. L'arrivo di un uomo misterioso interessato all'acquisto del club complica ulteriormente la situazione: dietro un'apparente opportunità potrebbe nascondersi qualcosa di molto più pericoloso.

Tratto dal romanzo Strip di Thomas Perry, La vendetta perfetta - Bear Country è un crime thriller ad alta tensione che riunisce Russell Crowe e Derrick Borte dopo Il giorno sbagliato. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Borte insieme a Daniel Forte e racconta una storia fatta di inseguimenti, rapine e decisioni imprevedibili, in equilibrio tra suspense, momenti più ironici e atmosfere da crie movie. Accanto a Russell Crowe un cast internazionale composto da Luke Evans, Aaron Paul, Teresa Palmer e Nina Dobrev.

Presentato in anteprima mondiale al Taormina Film Festival, La vendetta perfetta - Bear Country arriverà poi nelle sale italiane il 26 agosto, distribuito da 01 Distribution, con anteprime nelle principali arene estive dal 10 al 18 agosto. Il film è un'esclusiva per l'Italia di Minerva Pictures con Rai Cinema.