Russell Crowe, Da Fabio Volo al cult di Carpenter: tutte le novità del listino FilmClub per fine 2026

La seconda metà del 2026 di FilmClub Distribuzione, presentata oggi a Ciné, si preannuncia ricco di scelte intelligenti e diversificate, pensate per riportare in sala diverse generazioni di spettatori. Un viaggio che inizia già ad agosto con La vendetta perfetta - Bear Country di Derrick Borte con un gran cast guidato da Russell Crowe, che arriverà al cinema dal 26 agosto dopo le anteprime nelle arene estive dal 10 al 18 del mese.

Un autunno tra commedia francese e horror

Si proseguo poi a ottobre con Era meglio domani, commedia francese che ha dominato il boxoffice d'oltralpe. Una commedia intelligente che racconta di una coppia degli anni '50 catapultata ai giorni nostri per un incidente domestico e che promette di affrontare con leggerezza ma profondità dinamiche attualissime, dall'evoluzione del ruolo della donna nella società ai rapporti di coppia e genitori-figli.

Un'immagine di Era meglio domani

Dopo speciali anteprime ad Halloween, il 5 novembre arriva al cinema The Nameless Ballad, sesto lungometraggio di Federico Zampaglione che firma il suo progetto più importante e personale. La vera chicca per gli appassionati del genere è la co-sceneggiatura firmata da Barbara Baraldi, autrice horror e attuale curatrice di Dylan Dog: un horror psicologico molto disturbante e "dritto sul genere", che strizzerà l'occhio al paranormale e al mondo dei fumetti. Si resta in tema horror grazie alla riedizione di Essi Vivono di John Carpenter: l'occasione per le nuove generazione di vedere al cinema un film spaventosamente attuale che sembra parlare di oggi.

Si chiude l'anno con Il nemico immaginario con Fabio Volo, un perfetto fantasy family non ha caso programmato per la stagione natalizia. Il film ruota attorno a un serissimo professore di matematica che ha completamente rifiutato la fantasia e l'immaginazione. Ribaltando il concetto classico del compagno d'infanzia, l'amico immaginario diventa qui un "nemico" da combattere. Una storia che promette di far riflettere sull'importanza di non smettere mai di sognare per non rendere la vita grigia e noiosa, aiutandoci a riconnetterci con la nostra parte bambina.

I titoli FilmClub Distribuzione per il secondo semestre 2026

L'ultima vendetta - Bear Country (dal 26 agosto con anteprime dal 10 al 18)

Era meglio domani (1 ottobre)

The Nameless Ballad (5 novembre dopo le anteprime di Halloween)

Il mio nemico immaginario (3 dicembre)

Essi vivono, riedizione 4K (19, 20 e 21 ottobre)

E poi qualche anticipazione per i mesi a seguire e il 2027