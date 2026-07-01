01 Distribution, il listino 2026-2027: il nuovo di Paolo Strippoli, poi Moretti e Claudia Pandolfi

Come sempre ricco il listino di 01 Distribution, che quest'anno compie 25 anni. L'offerta che segna gli ultimi mesi del 2026, presentata tradizionalmente a Ciné in un'assolata raccione, è all'insegna del cinema italiano e dei grandi autori, con uno sguardo puntato ai titoli internazionali. Generi trasversali, che puntano a un pubblico ampio senza dimenticare la qualità.

"Rai Cinema ha sempre interpretato il proprio ruolo con questo spirito: rappresentare un punto di equilibrio tra produzione culturale, sviluppo industriale e pluralismo produttivo" ha spiegato l'AD Paolo Del Brocco, presentando il listino alla stampa. "Questo nel concreto significa sostenere il cinema italiano in tutta la sua pluralità, accompagnare i grandi autori, valorizzare nuovi talenti, presidiare linguaggi e generi diversi e favorire opere capaci di dialogare con il pubblico e di rappresentare il nostro Paese anche nei principali contesti internazionali".

Il listino 01 Distribution, tra Nanni Moretti, Strippoli e il cinema internazionale

La stagione di 01 Distribution si apre il 26 agosto con La vendetta perfetta - Bear Country di Derrick Borte, con Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer, Nina Dobrev e Aaron Paul, seguito il 2 settembre da Sunny Dancer di George Jacques, che vede nel cast Bella Ramsey, James Norton, Neil Patrick Harris, Jessica Gunning, Daniel Quinn-Toye, Ruby Stokes, Earl Cave e Jasmine Elcock, e il 10 settembre 2026 da The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Probabilmente lo vedremo a Venezia.

The Echo Chamber di Andrea Pallaoro

La programmazione autunnale prosegue l'8 ottobre con L'Estranea di Paolo Strippoli, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, il 15 ottobre con Je so' pazzo di Nicola Prosatore, con Massimiliano Caiazzo, Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti, e il 29 ottobre con Un tranquillo funerale di famiglia di Massimiliano Bruno, che vanta un cast formato da Claudia Pandolfi (fresca di Nastro d'Argento), Pietro Sermonti, Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi e Beatrice Arnera.

Bianco con Alessandro Borghi

Il mese di novembre vede l'uscita, il giorno 12, de Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, mentre il 3 dicembre arriva in sala Succederà questa notte di Nanni Moretti, con Louis Garrel, Jasmine Trinca, Elena Lietti, Angela Finocchiaro, Andrea Lattanzi e Nanni Moretti. Anche questo, forse, passerà per Venezia.

Tutto quello che vedremo nel 2027

Completano il solido listino targato Rai Cinema Bianco di Daniele Vicari con Alessandro Borghi, Pierre Deladonchamps, Finnegan Oldfield, Marlon Joubert (21 gennaio); Scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo, Lorenzo Perrotta, Serena Rossi, Leonardo Lidi; Pressure di Anthony Maras con Brendan Fraser, Andrew Scott, Kerry Condon e Damian Lewis; Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea; L'amore immortale di Alexandre Castagnetti con Romain Duris, Deva Cassel e Julien De Saint-Jean; Just an illusion - La mia famiglia quasi perfetta di Éric Toledano e Olivier Nakache con Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin e Simon Boublil.

Una scena di Pressure

Dicievamo del cinema internazionale. Attenzione a The Riders di Edward Berger con Brad Pitt, Julianne Nicholson, Coco Greenstone, Danny Huston e Camille Cottin; e occhio anche a te Wife and Dog di Guy Ritchie con Tomás Paredes, Rosamund Pike, Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch e James Norton. Da Cannes arriva Paper Tiger di James Gray con Scarlett Johansson, Miles Teller e Adam Driver; Cambogia esordio alla regia di Valerio Lundini con lo stesso Lundini, affiancato da Benedetta Porcaroli, Sonia Bergamasco, Gabriel Montesi e Giorgio Montanini. Al cinema dal 4 febbraio. Infine riecco Genovese con Follemente 2, in sala da 25 febbraio 2027.

I film del listino 01 Distribution