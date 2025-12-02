L’agente segreto dà il via al 2026 di FilmClub Distribuzione

Grande cinema di qualità, ma anche tanta varietà e proposte per tutti i gusti. Così si potrebbe sintetizzare il listino FilmClub Distribuzione per la prima parte del 2026, che sceglie consapevolmente e con intelligenza di aprire con un film simbolo che in qualche modo possa fare da manifesto per l'anno che si apre: L'agente segreto, film pluripremiato che avrà ancora un ruolo nella stagione dei premi, per il quale la distribuzione ha identificato la data di lancio del 29 gennaio, quando si entrerà nel vivo della corsa agli Oscar, nella quale è candidato per il proprio paese d'origine, il Brasile.

Il thriller politico de L'agente segreto

Una scena de L'agente segreto

Ma di cosa si tratta? La frase di lancio che parla de L'agente segreto come "il thriller politico più atteso dell'anno" è ugualmente forte e veritiera, perché il film di Kleber Mendonça Filho era stato il film più premiato a Cannes, e non solo, ma è anche apprezzato da tutti quelli che nelle diverse occasioni lo stanno guardando, che arriva nelle sale nel momento migliore per capitalizzare la visibilità aggiuntiva che avrà nel corso della stagione dei premi.

La storia è ambientata in Brasile nel 1977 e segue il protagonista Marcelo, un esperto di tecnologia in fuga che arriva a Recife durante il periodo del Carnevale. La sua speranza è di riunirsi con suo figlio, ma presto è costretto a rendersi conto che la città non è quel riparo non violento che stava cercando.

Film per tutti i gusti, tra Italia e cinema internazionale

Jan Komasa e Stephen Graham sul set di Good Boy

A seguire troviamo un percorso molto interessante che spazia tra il cinema italiano e quello internazionale, ma anche tra i generi. Se da una parte a marzo c'è Good Boy, che abbiamo visto alla Festa di Roma ed è firmato da Jan Komasa, già candidato all'Oscar per Corpus Christi, dall'altra ci sono diverse interessanti proposte italiane, da Per un po' di Simone Valentini a Strike - Figli di un'era sbagliata, con Matilde Gioli, Pilar Fogliati, Lorenzo Zurzolo e Caterina Guzzanti.

Da segnalare anche Nino, che vedremo ad aprile, presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e premio della giuria alla Festa di Roma, considerato uno dei migliori esordi dell'anno. Nello stesso mese vedremo anche un'altra delle proposte relative al cinema nostrano, Io non ti lascio solo di Fabrizio Cattani, che racconta la storia di due amici inseparabili, Filo e Rullo, che partono alla ricerca del cane smarrito Birillo.

Le riedizioni 4K

Spazio interessante lo hanno anche le riedizioni 4K di titoli cult del passato, di cui vi scriviamo proprio mentre in sala è tornato I cento passi che appartiene a questa iniziativa. Per il 2026 sono almeno due già previste e di uguale spessore: da una parte abbiamo infatti Essi vivono, uno dei film più suggestivi e potenti di John Carpenter, dall'altra Lo spettro di Riccardo Freda, presentato a Venezia Classici 2025 e pronto per affrontare nuovamente il pubblico delle sale italiane. Un mondo, quello delle riedizioni, che sta avendo un'ottima risposta di pubblico e che dimostra quanta voglia ci sia di recarsi in sala, anche per rivedere titoli che già si amano piuttosto che per scoprire nuovi titoli.

Le uscite di FilmClub Distribuzione del primo semestre 2026