La tomba delle lucciole torna al cinema come evento speciale: il trailer del film animato di Isao Takahata

In occasione dell'ottantesimo anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima del 6 agosto 1945, Lucky Red ha annunciato che il capolavoro dello Studio Ghibli, La tomba delle lucciole di Isao Takahata, tornerà in sala in Italia.

Il film sarà proiettato dal 18 al 24 settembre, sia in versione doppiata in italiano che in lingua originale con sottotitoli e le prevendite apriranno il 1° settembre.

Il ritorno de La tomba delle lucciole al cinema

La versione del film di Takahata proposta nel 2025, presenta una nuova interpretazione rispetto all'edizione del 2015, con voci curate da Alessandro Rossi su traduzione di Francesco Nicodemo e adattamento di Roberto Bonuglia.

In alcune località nelle quali verrà proiettato è prevista la proiezione gratuita in 35mm per gli spettatori sotto i 25 anni, come parte di iniziative culturali legate alla memoria. Il film fu originariamente distribuito in Italia da Yamato Video nel 1995, ed è stato poi ristampato nel 2015 con un nuovo doppiaggio e proiezioni ad eventi locali. La nuova edizione permette di godere del film su pellicola.

Un'immagine del film La tomba delle lucciole

La storia del capolavoro d'animazione La tomba delle lucciole

Tratto dall'omonimo romanzo semi-autobiografico di Akiyuki Nosaka, il film narra la storia di due fratelli, Seita, 14 anni, e Setsuko, 4 anni, sopravvissuti alle devastazioni del conflitto in Giappone nel 1945.

Il film è stato realizzato nel 1988, La tomba delle lucciole è riconosciuto come una delle vette del cinema d'animazione mondiale. L'opera racconta con estrema delicatezza il dramma e la devastazione della guerra attraverso gli occhi dell'infanzia.

Insieme a Hayao Miyazaki, Isao Takahata è uno dei co-fondatori dello Studio Ghibli e uno dei più importanti registi giapponesi, famoso per la sua influenza nel settore degli anime.