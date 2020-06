La storia fantastica: Hugh Jackman e Taika Waititi coinvolti nel "fan film" in arrivo su Quibi

La storia fantastica sarà al centro di un progetto prodotto per Quibi che ha coinvolto star come Hugh Jackman e Taika Waititi.

La storia fantastica verrà proposto su Quibi in una versione fan-film interpretata da casa da star come Hugh Jackman e Taika Waititi.

Il progetto dall'approccio quasi teatrale è stato girato dai membri del cast usando i propri cellulari e dal 29 giugno gli utenti della piattaforma potranno vedere ogni due giorni, per due settimane, i capitoli.

Jason Reitman ha diretto questa particolare versione del film La storia fantastica e l'incredibile cast comprende Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris e David Burtka, Chris Pine e Annabelle Wallis, Joe Jonas e Sophie Turner, Hugh Jackman, Jennifer Garner, Elijah Wood, Jon Hamm, Beanie Feldstein, Lucas Hedges, Jenna Ortega, Jack Black, David Oyelowo, Keegan-Michael Key, Patton Oswalt, Josh Gad, Andy Serkis, Diego Luna, Taika Waititi e Zazie Beetz.

Gli attori si scambieranno i ruoli nel corso delle scene, ognuno rendendo omaggio al film originale in modo unico.

Rob Reiner riprenderà il ruolo del Nonno e Fred Savage sarà il nipote, a distanza di 33 anni dalla prima interpretazione.

Nel "remake" appariranno animali di peluche e Lego al posto delle comparse, Joe Jonas interpreterà la principessa e Sophie Turner sarà Westley e ci saranno in scena persino dei corgi.

Quibi, in onore del progetto, ha donato 1 milione di dollari a World Central Kitchen che regala pasti a chi si trova in difficoltà dal punto di vista economico.