La storia del Frank e della Nina: biglietti omaggio per le anteprime di Roma e Milano

Un incontro fatale, quello tra il Frank e la Nina, che dà il via a una scatenata serie di avventure, ma anche a una tipica storia d'amore. Questa è la nuova fatica della regista milanese Paola Randi, presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra. Scritto a quattro mani dalla regista con Vala Santella e prodotto da Domenico Procacci, La storia del Frank e della Nina è una pellicola estrosa e colorata fin dalla scelta di affidare il compito di narratore a Gollum (Gabriele Monti), giovane graffitaro incapace di parlare. Complice dell'incontro tra Frank (Samuele Teneggi), che ha abbandonato la famiglia e sbarca il lunario vendendo compiti agli altri studenti, e Nina (Ludovica Nasti), sposata giovanissima con una figlia a un marito violento, Gollum si mette nei guai insieme agli amici per aiutarli a coronare il loro amore tra mille ostacoli.

Gustoso cameo di Bruno Bozzetto, che compare in un divertente ruolo a sorpresa, per il film oggetto della promozione di Movieplayer.it, che offre l'opportunità di assistere gratuitamente alle anteprime nelle città di Roma e Milano grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione secondo le seguenti modalità.

Il trio di protagonisti sul fiume

La sinossi

Gollum si esprime scrivendo sui muri perché lui non parla: è il custode di quelle parole che non gli escono dalla gola e che scrive sui palazzi, come se la città fosse un grande amplificatore. Il Frank ha smesso di esistere da un paio d'anni e sbarca il lunario vendendo compiti fuori dalle scuole. Aspetta di avere diciott'anni per prendere il treno e andarsene via. La Nina è ambiziosa e concreta, ma ha dato retta agli adulti e si ritrova nei guai. Ha una bambina, un marito e sedici anni, e ha capito che per essere libera deve studiare. Ingaggia il Frank perché la prepari all'esame di terza media. Sfidando le ire del marito, Nina e Frank si legano al punto di diventare quasi una famiglia, almeno finché la realtà non li acchiappa. Ma in fondo, come dice il Frank, "la realtà è un punto di vista" e allora forse la loro storia riusciranno a scriversela come gli pare.