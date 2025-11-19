La Sposa!, la trasformazione della protagonista in una foto: "Lasciate che i mostri siano mostruosi"

In attesa dell'arrivo nei cinema, previsto per il 5 marzo 2026, Maggie Gyllenhaal è impegnata nella post-produzione della sua seconda regia, La Sposa!, rilettura in chiave moderna de La sposa di Frankenstein.

Jessie Buckley interpreta la sposa in questione, e la sua mostruosa trasformazione viene rivelata in una nuova foto del dietro le quinte diffusa da Empire, che la vede discutere con Maggie Gyllenhaal. Nel cast troviamo, inoltre, il premio Oscar Christian Bale.

Che cosa ci aspetta ne La Sposa!

Nella versione di Maggie Gyllenhaal il solitario Frankenstein (Christian Bale) si reca nella Chicago degli anni '30 per chiedere alla rivoluzionaria scienziata Dottoressa Euphronious (Annette Bening) di creargli una compagna. I due riportano in vita una giovane donna assassinata, e nasce la Sposa (Jessie Buckley). Ma le conseguenze di questo gesto saranno atroci alimentando una storia d'amore selvaggia e focosa.

Parlando con Empire, Gyllenhaal ha dichiarato: "Credo che ognuno di noi abbia una vena mostruosa dentro di sé. E per mostruosa, intendo davvero mostruosa. Intendo terrificante, anche se la teniamo nascosta. Quindi nella mia storia, i mostri sono mostruosi. Anche nel trailer, fanno cose davvero orribili, e questo è solo l'inizio, onestamente. Ma allo stesso tempo, sono eroi. E spero che sia possibile identificarsi con loro, anche se sono stati riportati in vita. Provano molto dolore, come tutti noi.".

La regista ha aggiunto che il film esplora "ciò che accade quando riporti in vita qualcuno, e questa persona ha i suoi bisogni e i suoi desideri che vanno oltre qualsiasi cosa tu possa immaginare... cosa succede a quel punto?"

Nel cast de La Sposa! troviamo anche Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Maggie Gyllenhaal, che ha prodotto il film con Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler e Osnat Handelsman Keren.