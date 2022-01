La sposa: trama della terza e ultima puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda La sposa, la fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi: ecco la trama della terza e ultima puntata.

La sposa torna stasera su Rai1 alle 21:25 con il gran finale. La ficiton con protagonista Serena Rossi, coprodotta da Rai ed Endemol Shine Italy, con la regia di Giacomo Campiotti, è giunta così alla fine, dopo aver collezionato ottimi ascolti per le due settimane precedenti. Al fianco dell'attrice napoletana Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni e il piccolo Antonio Nicolai.

La sposa: una foto sul set della serie

La trama della terza e ultima puntata preannuncia un terribile evento: Vittorio muore. Pentito per aver raggirato la famiglia della prima moglie di Italo, prima di morire restituisce al fratello della donna i terreni che gli aveva sottratto. Ne aveva anche comprati altri, apparentemente incolti e paludosi. Queste ultime spese e la chiusura della filanda preoccupano Italo (Giorgio Marchesi), ma Maria (Serena Rossi) è ottimista. Intanto Antonio si è trasferito al Nord con Giuseppe e, quando scopre dei loro problemi economici, si offre di aiutarli comprando i nuovi terreni e proponendo a Italo di lavorare per lui. In realtà Antonio, oltre a omettere informazioni preziose su quei terreni, punta a ben altro.

Intanto al casale la raccolta del grano rallenta e la trebbiatura è a rischio, ma Maria ha un'idea: offrire lavoro alle donne che potranno portare i loro figli, grazie alla creazione di uno spazio per intrattenerli. Finalmente tutto è pronto per la trebbiatura, ma durante la notte scoppia un violento incendio in cui si trova coinvolto Paolino...