La sposa: trama della seconda puntata, stasera su Rai1

Serena Rossi torna stasera su Rai1 alle 21:25 con La sposa, la ficiton coprodotta da Rai ed Endemol Shine Italy, con la regia di Giacomo Campiotti, che ha debuttato una settimana fa con ottimi risultati in termini di ascolti.

Al fianco dell'attrice napoletana Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni e il piccolo Antonio Nicolai.

La trama della seconda puntata, in onda in questa domenica 23 gennaio, anticipa che il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L'autopsia lo scagiona dall'accusa di omicidio, ma distrugge anche ogni sua speranza di vederla tornare. L'uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, ma Maria riesce a dissuaderlo.

Durante il funerale, Italo viene a sapere che Vittorio aveva raggirato la famiglia della defunta moglie e, in un impeto d'ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto, ma dimostra di essere molto capace e riesce addirittura a migliorare le condizioni dei braccianti.

La sinossi della serie

Una giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell'Italia, degli anni '60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è nel pieno del boom economico, ma in alcune zone, al Sud, sono ancora diffuse pratiche arcaiche come quella dei matrimoni per procura.

La sposa, nuova serie in tre puntate, racconta una storia ambientata nel passato, ma che parla di tematiche attualissime, come ha ribadito Serena Rossi nella nostra intervista: l'emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali.