La sposa cadavere: i Funko Pop del film di Tim Burton

La Sposa Cadavere ha finalmente una sua collezione Funko Pop, come rivelato con la pubblicazione delle immagini delle riproduzioni da collezione dei personaggi.

La foto svela come è stato ricreato il look dei personaggi creati da Tim Burton per il film realizzato in stop motion.

La sposa cadavere: i Funko Pop del film

La linea Funko Pop dedicata a La sposa cadavere è composta da Victor Van Dort, il personaggio doppiato da Johnny Depp, accompagnato dal suo fedele amico a quattro zampe, ed Emily, la protagonista che nel lungometraggio ha la voce di Helena Bonham Carter.

La prevendita delle due riproduzioni è già iniziata e la spedizione è prevista per il mese di agosto.

Nel 2005 Tim Burton ha diretto il film in stop motion dedicato alla storia di Victor che si ritrova alle prese con il mondo dei morti e a una malinconica sposa in cerca di amore e, in parte, di vendetta.

I fan di Johnny Depp potranno inoltre acquistare i Funko Pop dedicati a Edward mani di forbice che ritraggono uno dei personaggi più iconici interpretati dall'attoe in varie versioni.

