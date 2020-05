Edward Mani di Forbice: in arrivo i Funko Pop del film

Edward Mani di Forbice sarà al centro di una nuova collezione di Funko Pop che sarà messa in vendita ispirandosi al cult degli anni '90.

Le varie versioni sono già disponibili per il pre-ordine che permetteranno di aggiudicarsi uno degli oggetti da collezione.

Funko ha condiviso online le immagini dei modelli che saranno a disposizione e che comprendono l'originale riproduzione del protagonista interpretato da Johnny Depp in numerose versioni, tra cui anche quella in cui appare il dinosauro realizzato tagliando i cespugli presenti in giardino.

La collezione dedicata a Edward mani di forbice, film diretto da Tim Burton, offre poi varie versioni del personaggio principale e Kim, ritratta con il suo vestito bianco.

Ecco tutte le immagini: