La sposa cadavere: due versioni da collezione del capolavoro di Tim Burton per il il 20° anniversario

Il film in animazione stop-motion La sposa cadavere, realizzato da Tim Burton, compie 20 anni e, per l'occasione, arriverà il 25 settembre in uno speciale formato Steelbook 4K Ultra HD (+ Blu Ray) e in un'esclusiva Ultimate Collector's Edition.

Warner Bros. Home Entertainment ha ora condiviso i dettagli delle due edizioni che renderanno felici i fan dell'animazione e del regista che ci ha regalato cult come Beetlejuice ed Edward mani di forbice.

Cosa racconta La sposa cadavere

Il film diretto da Tim Burton e Mike Johnson (Ping Pong Rabbit) racconta, con una suggestiva atmosfera gotica e fiabesca, una storia romantica che, al tempo stesso è macabra e commovente. Al centro della trama del film La sposa cadavere, ispirato a una leggenda folkloristica ebraico-russa del XIX secolo e ambientato in epoca vittoriana, c'è Victor (Johnny Depp) che deve sposarsi con Victoria (Emily Watson) per volere dei loro genitori e, per puro caso, si ritrova a venir trasportato nel mondo dei morti. Lì incontra Emily (Helena Bonham Carter), uccisa dall'uomo che amava nella notte in cui pensava si sarebbe sposata. Da allora Emily è intrappolata in un limbo nell'eterna attesa di sentire il giuramento di matrimonio che attendeva. Quando Victor aveva iniziato a fare le prove della cerimonia di nozze nel bosco, Emily si era convinta che stesse rivolgendosi a lei. Victor cerca quindi di tornare dalla sua fidanzata Victoria, ma la situazione sarà particolarmente complessa e difficile.

Il lungometraggio è stato nominato al 78° Premio Oscar come Miglior Film d'Animazione ed è stata la prima produzione ad essere girata tramite ripresa con camere fisse e in digitale. Il film è stato prodotto con un budget di 40 milioni di dollari e ha incassato $ 118 milioni in tutto il mondo e ha segnato in maniera indelebile la storia del cinema.

Le due versioni homevideo

Per festeggiare il 20° anniversario dell'uscita del film saranno ora disponibili le due due nuove versioni, la prima che offre il film in una spettacolare versione in alta definizione, e la seconda che regalerà ai fan anche poster, cartoline dei personaggi, alcuni bozzetti degli Storyboard, stickers e fanzine.

I dettagli delle due versioni in vendita dal 25 settembre sono le seguenti.

Blu-Ray®, 4K Ultra HD

Data di uscita: 25 settembre 2025

Lingue BD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1.

Sottotitoli BD: Italiano, Inglese, Spagnolo.

Formato schermo BD: 1.85:1

Lingue 4K UHD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli 4K UHD: Francese, Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

Formato schermo 4K UHD: 1.85:1

I contenuti speciali del Blu-Ray sono: Digging Up the Past: The Minds Behind Corpse Bride, 'Til Death Do Us Art: A Corpse Bride Reflection, The Animators:The Breath of Life, Danny Elfman Interprets the Two Worlds, Inside the Two Worlds of the Corpse Bride, Voices

La sposa cadavere: la copertina della Limited Edition Steelbook

ULTIMATE COLLECTOR'S EDITION

Steelbook®con Sovraccoperta Trasparente

2 Poster Fronte/Retro

8 Cartoline dei Personaggi

4 Bozzetti dagli Storyboard

Fanzine

Sticker