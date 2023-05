La Sirenetta: il truccatore di Ursula definisce 'offensive' le critiche della comunità LGBTQ+

Peter King, il truccatore responsabile del look di Ursula (Melissa McCarthy) ne La Sirenetta, ha risposto alle critiche ricevute nelle ultime ore da parte della comunità LGBTQ+. Essendo Ursula ispirata alla drag queen Divine, alcuni ritengono che sarebbe stato opportuno affidare il trucco a qualcuno della comunità queer o ad un professionista che avesse una connessione più diretta con la figura della strega del mare del nuovo live-action diretto da Rob Marshall.

Durante un'intervista di Insider, quando gli è stato chiesto della controversia relativa al look della McCarthy, King ha dichiarato: "Trovo ciò molto offensivo. Perché non posso fare un lavoro altrettanto valido di un truccatore queer? È assurdo. Si stanno arrogando il diritto di giudicare, e va bene se è quello che vogliono fare, ma non devono denigrare le persone perché non sono ciò che vorrebbero".

La Sirenetta: una foto di Ursula

Il truccatore, che ha lavorato su pellicole di successo come la saga de Il Signore degli Anelli, Star Wars: Gli ultimi Jedi e Spider-Man: Far From Home, ha dichiarato di non comprendere le offese, gli attacchi e la negatività che ha ricevuto a causa del suo orientamento sessuale.

"Personalmente, non lo capisco. Sì, sono molto vecchio ormai, quindi va bene, capisco anche quello, ma il non essere queer non significa niente... un truccatore o un designer possono tranquillamente creare un look senza che sia necessario che abbiano un legame diretto con la natura di ciò che stanno facendo", ha concluso King.