La Sirenetta: il primo teaser trailer del nuovo film live-action

La Sirenetta tornerà sugli schermi nella nuova versione Disney con star Halle Bailey e online è stato condiviso il primo trailer in attesa della distribuzione prevista per il 26 maggio.

Il video non regala molte scene, ma permette di vedere Ariel e sentire l'interpretazione di uno dei brani più conosciuti della colonna sonora del film.

Il film La sirenetta con Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy ha potuto contare sul coinvolgimento di Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, che hanno già collaborato in Mary Poppins Returns, per lavorare alla colonna sonora del progetto.

Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, la versione animata de La sirenetta ha raggiunto la cifra di circa 212 milioni di dollari in tutto il mondo e si è trasformato in un classico Disney da videocassetta nel corso degli anni.

Tra i produttori della nuova versione del lungometraggio ci sono Marshall, Marc Platt, John DeLuca e Miranda.