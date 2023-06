La sirenetta: il reboot live-action ripropone lo stesso buco della trama presente nell'originale

L'arrivo al cinema della versione live-action de La sirenetta ha portato con sé tanti cambiamenti nel look dei personaggi, nelle canzoni e nel concept del film, ma il film conserva una certa sequenza, presente già nell'originale, che ripropone un imperdonabile buco nella trama.

Perché Ursula non ha incenerito Eric quando poteva?

Qui trovate la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, Melissa McCarthey e Javier Bardem. Nell'originale La sirenetta, Ursula rivendica l'anima di Ariel e la baratta con il tridente del re Tritone. Una volta che lui firma il contratto e lo cede, viene trasformato in un mollusco marino. A quel punto Ariel ed Eric attaccano Ursula. Quando Eric riemerge tornando alla sua barca per respirare, la potenza di Ursula diviene devastante e crea un gorgo che distrugge tutto, ma il principe riesce a scamparla. Eppure, quando aveva Eric sotto tiro, Ursula ha inviato le sue murene a inseguirlo invece di incenerirlo con il tridente che aveva in mano. Scelta, questa, che amplifica la battaglia rendendola più spettacolare agli occhi del pubblico.

Questa scena si ripropone nella versione live action di Rob Marshall quando Eric compie lo stesso gesto eroico e si tuffa in acqua per salvare Ariel (Halle Bailey). È strano perché, mentre sale lentamente in superficie, è un facile bersaglio per Ursula (Melissa McCarthy), ma lei non lo incenerisce col tridente. Eppure, in entrambi i film Re Tritone usa il suo tridente come arma, emettendo fulmini ea piacimento nella caverna di Ariel. Perché Ursula non fa lo stesso?

Quando Tritone cede l'arma a Ursula, è implicito che lei sappia come usarla. Eppure nel finale del film il potere del personaggio viene sgonfiato visto che non usa mai in modo appropriato l'arma di cui si è impossessata. Scelta, questa, che non viene mai spiegata da Disney, lasciando campo libero alle teorie degli spettatori.