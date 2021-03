La Sirenetta: in Italia le riprese del live action Disney?

A quanto pare, le riprese del live action Disney La Sirenetta potrebbero tenersi anche in Italia e, in modo particolare, in Sardegna: siete pronti ad accogliere le star di Hollywood?

Secondo quanto riportato da Ansa, le riprese de La Sirenetta potrebbero sbarcare anche in Italia e, in modo particolare, in Sardegna. Stando a questa ipotesi, per il nuovo live action Disney, alcuni tra i pesi massimi di Hollywood sarebbero attesi nella straordinaria isola italiana.

Le riprese in Sardegna de La sirenetta potrebbero avere inizio già a maggio e si terrebbero tra Santa Teresa Gallura, Castelsardo e Golfo Aranci, luoghi in cui alloggerebbero il cast, la crew e la produzione. La location principe per il remake in live-action del classico Disney, stando a quanto riportato, sarebbe la Gallura che, nel 2017, ha già ospitato le riprese di Catch 22, serie diretta da George Clooney per Sky e Paramount.

Diretto da Rob Marshall, La Sirenetta sarà interpretato da Halle Bailey, Javier Bardem, Melissa McCarthy e Daveed Diggs. Tra le voci originali dei personaggi si possono citare anche quelle di Jacob Tremblay e Awkwafina.

Sebbene il suo ruolo da protagonista non sia stato accolto bene dai fan di tutto il mondo, Halle Bailey è una delle star più quotate nel panorama statunitense. Insieme a sua sorella Chloe Bailey, Halle ha dato vita al gruppo Chloe x Halle che, tra il 2016 e i 2018, ha aperto i tour di Beyoncé, Andra Day e Jay-Z. Nel 2018, il duo ha ottenuto una nomination ai Grammy come Migliori nuovi artisti.