La Sirenetta: un gruppo che condivideva meme razzisti è stato rimosso da Facebook

La Sirenetta continua a essere al centro delle polemiche online e ora un gruppo è stato rimosso da Facebook per aver condiviso dei meme razzisti.

Le immagini offensive attaccavano la Disney e la giovane attrice Halle Bailey, scelta per il ruolo di Ariel, causando grande indignazione sui social.

Dopo l'annuncio della nuova interprete di Ariel nel film live-action de La sirenetta, su Facebook era apparso il gruppo Make Ariel White Again che, dal 3 luglio, aveva già raccolto quasi 400 sostenitori prima di venir cancellata.

La descrizione della pagina dichiarava: "Siete stanchi delle persone che spazzano via le nostre tradizioni delle principesse bianche a favore di quelle di colore? Pensate che dovrebbero rimanere nel modo in cui erano? Allora unitevi a voi! Siamo qui per far ritornare bianca Ariel!".

I meme erano profondamente razzisti e offensivi e online era inoltre stata aperta una pagina su GoFundMe per raccogliere fondi da destinare a iniziative ideate per provare a convincere i produttori a cambiare idea e sostituire Halle Bailey con un'attrice bianca, forse Ariel Winter di cui era stata utilizzata una foto per promuovere il gruppo.

Nonostante la cancellazione della pagina su Facebook sono apparsi altri gruppi dall'atmosfera e dagli obiettivi simili, continuando a ottenere l'approvazione di numerosi utenti.

La Disney ha risposto ufficialmente alle polemiche ribadendo le proprie motivazioni, al centro delle critiche di migliaia di persone che hanno già firmato una petizione online per richiedere allo studio una versione live-action di Ariel con la pelle chiara e i capelli rossi.