La Sirenetta: la doppiatrice del film originale elogia di Halle Bailey nei panni di Ariel

La performance di Halle Bailey ne La Sirenetta è stata elogiata da Jodi Benson dopo l'uscita del primo teaser trailer ufficiale della pellicola: la doppiatrice originale di Ariel nel classico d'animazione ha anche affermato di essere molto eccitata per l'uscita nelle sale dell'attesissimo remake.

Jodi ha elogiato Halle per la sua incredibile performance dopo l'uscita della prima breve clip relativa al live-action al D23 Expo. Il filmato mostra una serie di sequenze subacquee semplicemente spettacolari e la Bailey intenta ad intonare i versi della canzone della colonna sonora intitolata "Part of Your World".

La Benson ha condiviso una foto del regista, Rob Marshall, e dell'attrice sulle sue storie di Instagram aggiungendo la seguente didascalia: "Sono così elettrizzata! Così eccitata! Halle, sei stata assolutamente fantastica! Sono così orgogliosa di te e della tua bellissima interpretazione di Ariel!".

Halle Bailey, che ha deciso di ripostare la storia sulla sua pagina social, ha detto che l'elogio "significa il mondo" per lei. Jodi aveva precedentemente difeso Halle dalle critiche razziste che le erano state rivolte nel 2019: "Dobbiamo essere narratori. Penso che lo spirito di un personaggio sia ciò che conta davvero. La nostra razza, la nostra nazione, il colore della nostra pelle, il nostro dialetto, se sono alto o magro, se sono sovrappeso o sottopeso, o i colori dei capelli... queste cose non hanno importanza. Abbiamo solo bisogno di raccontare la storia".