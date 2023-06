La Sirenetta: Disney sviluppa una serie animata incentrata sulla Ariel di Halle Bailey

Secondo Variety, la Disney ha dato il via libera a una nuova serie animata per bambini basata sulla Sirenetta e incentrata sulla Ariel di Halle Bailey.

La notizia arriva dal Festival dell'Animazione di Annecy 2023, attualmente in corso. Intitolata Disney Junior's Ariel, la serie avrà come protagonista una giovane Ariel e le sue avventure con alcuni dei personaggi più iconici de La Sirenetta. Tra questi, Re Tritone, Ursula, Sebastian e Flounder. Nel frattempo, potete leggere la recensione de La Sirenetta, il remake in live-action di Rob Marshall.

Simile ad altri programmi per la prima infanzia, la serie vede Ariel esplorare il mondo che la circonda e risolvere problemi con gli oggetti che trova. Variety riporta in particolare che, mentre fa delle scoperte, la coda di Ariel cambierà colore e potrà cambiare a seconda delle sue emozioni. Questo aspetto sarà probabilmente inserito nella serie in chiave didattica.

"Mentre sviluppavamo Ariel per Disney Junior, sapevamo di voler creare un'atmosfera vibrante e magica che mettesse in mostra l'immaginazione della nostra giovane Ariel che, come il nostro pubblico in età prescolare, è grande come il mare", ha aggiunto Alyssa Sapire, vicepresidente senior per lo sviluppo, le serie e la strategia di Disney Junior.

"Piena di fascino, grandi idee e una voce potente, la Ariel di Disney Junior si sta facendo strada, imparando a scoprire e apprezzare il mondo che la circonda e a usare la sua voce per ispirare gli altri", si legge nella sinossi ufficiale della serie.