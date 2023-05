La Sirenetta, la clip che stavate aspettando: Halle Bailey canta "In fondo al mar"

Disney ha diffuso la versione italiana dell'iconico brano contenuto nel remake in live-action in uscita a fine mese.

La divisione italiana della Disney ha diffuso in streaming la clip ufficiale de La Sirenetta che vede Halle Bailey eseguire il brano più iconico del classico d'animazione nel remake in live-action, ovvero In fondo al mar.

Rob Marshall ha diretto il remake del classico d'animazione Disney del 1989 con Alan Menken che è tornato per aggiornare la sua colonna sonora secondo la sensibilità moderna, coadiuvato dal talento di Lin-Manuel Miranda. Al musical sono state aggiunte anche quattro nuove canzoni.

Dopo l'anteprima mondiale tenutasi qualche giorno fa, sono cominciate a fioccare online le prime reazioni a La Sirenetta, che hanno esaltato la performance della Bailey nei panni di Ariel ma hanno puntato il dito contro l'assenza di magia, che contraddistingueva invece il classico d'animazione.

La Sirenetta di Halle Bailey sarà "molto moderna" secondo Rob Marshall

Il film originale ottenne ben due Premi Oscar nel 1990, uno alla miglior colonna sonora di Alan Menken e del compianto Howard Ashman, e uno proprio per Under the Sea come miglior canzone originale sempre per i due autori.

Il remake in live-action uscirà nelle sale italiane il 24 maggio.