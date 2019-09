La Sirenetta: Cameron Cuffe e Jonah Hauer-King in corsa per il ruolo del principe Eric

La Sirenetta sta per avere il proprio principe Eric: i responsabili del casting della versione live-action del classico d'animazione stanno valutando Cameron Cuffe e Jonah Hauer-King come possibili interpreti del ruolo.

Il sito Deadline ha svelato che Rob Marshall, regista del film Disney, ha incontrato la star di Krypton, Cameron Cuffe, e Jonah Hauer-King, prossimamente in Little Women, per valutarli come possibile interprete di Eric in La sirenetta.

Il test si è svolto a Londra presso i Pinewood Studios e si è rivelato necessario dopo che Harry Styles ha rifiutato la proposta di recitare nel lungometraggio che avrà come protagonista Halle Bailey.

Nel cast della nuova versione de La Sirenetta ci sono anche Melissa McCarthy nella parte di Ursula, Awkwafina che sarà Scuttle e Jacob Tremblay che avrà la parte di Flounders. Javier Bardem, inoltre, dovrebbe essere Re Tritone.

La sceneggiatura del film è firmata da David Magee, mentre tra i produttori ci sono Marc Platt, Marshall, Lin-Manuel Miranda e John DeLuca. Alan Menken si occuperà della composizione dei nuovi brani musicali.