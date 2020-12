La settima musa: l'easter egg su Ritorno al futuro nel film con Christopher Lloyd

In una scena de La settima musa è presente un easter egg che riguarda Rauschen, il personaggio interpretato da Christopher Lloyd, collegando direttamente il ruolo a quello interpretato dall'attore in Ritorno al futuro nel lontano 1985.

La settima musa: Elliot Cowan e Manuela Vellés in una scena del film

Quando il personaggio di Lloyd viene menzionato nella pellicola si dice che il professore abbia dato inizio alla sua carriera da insegnante utilizzando un cognome piuttosto peculiare: Brown. Brown, infatti, era anche il cognome del suo personaggio più ricordato: il celebre dottor Emmett Brown.

La settima musa è un thriller soprannaturale in lingua inglese diretto da Jaume Balagueró. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Balagueró e Fernando Navarro, è basata sul romanzo spagnolo di José Carlos Somoza intitolato The Lady Number Thirteen.

La settima musa: Elliot Cowan e Franka Potente in una scena del film

Parlando del progetto il regista ha dichiarato: "Questo è proprio il tipo di storia che mi ha sempre affascinato, come spettatore e come regista. La combinazione di soprannaturale, seduzione, rituali macabri e amore è esplosiva e ha tutti gli elementi necessari per realizzare un film davvero terrificante."