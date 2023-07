La Ruota del Tempo: trailer e data d'uscita per la Stagione 2 su Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della Stagione 2 de La Ruota del Tempo, serie fantasy basata sui romanzi di Robert Jordan e che vede tra i suoi protagonisti Rosamund Pike.

I nuovi episodi faranno il loro debutto in streaming sulla piattaforma il 1° settembre 2023. La seconda stagione de La ruota del tempo è basata sul secondo romanzo della serie epica di Robert Jordan, La grande caccia, ma prende in prestito anche alcuni elementi dal terzo romanzo Il drago rinato. Rosamund Pike interpreta Moirane Damodred, Daniel Henney è Lan Mandragoran e Josha Stradowski è Rand al'Thor.

Nell'attesa, potete recuperare la nostra recensione de La Ruota del Tempo.

"Tutti hanno una scelta e ogni scelta ha una conseguenza", sentiamo dire alla Moiraine Damodred della Pike. "Non abbiamo sconfitto l'Oscuro, lo abbiamo liberato". In un'altra scena, Moiraine dice che proteggere e guidare Rand "è l'unica cosa che conta". Rand si chiede anche come possa controllare il potere che ha dentro di sé.

Il cast della serie comprende anche Zoë Robins nel ruolo di Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden nel ruolo di Egwene al'Vere, Marcus Rutherford nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn nel ruolo di Mat Cauthon e Ceara Coveney nel ruolo di Elayne Trakand.

La ruota del tempo 2: il primo video promozionale introduce nuovi personaggi

I romanzi de La Ruota del Tempo sono tra i libri fantasy più popolari e duraturi di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di copie vendute. La seconda stagione della serie originale di Amazon sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo il 1° settembre. La serie è una coproduzione con Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios.