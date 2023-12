The Age of Legends: Kari Skogland regista del film prequel della saga La Ruota del Tempo

Kari Skogland, dopo serie come The Falcon and the Winter Soldier, sarà la regista del primo film della trilogia prequel ambientata nell'universo della saga La Ruota Del Tempo.

Sarà Kari Skogland la regista di The Age of Legends, il primo capitolo della trilogia prequel che racconterà le origini della storia al centro della saga La ruota del Tempo.

Il progetto tratto dai romanzi di Robert Jordan sarà scritto da Zack Stentz, già autore di Thor e X-Men: First Class.

I primi dettagli del prequel

La storia raccontata in The Age of Legends sarà ambientata vari millenni prima rispetto a quanto accade nei libri e seguirà l'emergere dell'Oscuro, mostrando quando il mondo è scivolato nell'oscurità e nella guerra.

Al centro della trama ci sarà il potere corrosivo del potere e dell'orgoglio attraverso le storie tragiche dei Reietti, in passato leader che ora sono caduti vittima della seduzione dell'Oscuro e rappresentano ognuno degli elementi delle debolezze umane e della loro ambizione. La storia rappresenterà inoltre i valorosi sacrifici degli eroi inaspettati che lottano per difendere l'umanità.

Kari Skogland ha in passato diretto serie tv come The Falcon and the Winter Soldier, The Walking Dead e The Handmaid's Tale.

Nel team della produzione ci saranno Rick Selvage e Larry Mondragon e Ted Field, già nel team della serie tratta dai libri di Jordan realizzata per Amazon.