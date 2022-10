La ruota del tempo 2: il primo video promozionale introduce nuovi personaggi

Amazon Prime Video ha condiviso il primo video promozionale di La ruota del tempo 2, la seconda stagione della serie fantasy, svelando anche i nuovi arrivi nel cast del progetto.

Al New York Comic-Con sono infatti state presentate inoltre le immagini che ritraggono Dónal Finn che interpreta Mat Cauthon e Ceara Coveney che interpreta Elayne Trakand.

La ruota del tempo è la serie ideata come adattamento dei romanzi di Robert Jordan prodotta per Amazon Prime Video. Tra i nuovi arrivi dei prossimi stagioni anche quelli di Natasha O'Keefee e Meera Syal a cui sono stati affidati "due dei personaggi più importanti della serie".

Ecco le foto dei due nuovi personaggi:

La Ruota del tempo: Dónal Finn nel ruolo di Mat Cauthon

La ruota del tempo: Ceara Coveney nel ruolo di Elayne Trakand

La ruota del tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità.