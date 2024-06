La rosa della vendetta: trama della terza puntata, in onda stasera su Canale 5 con una piccola novità

A una settimana dall'incendio appiccato in casa di Gulcemal, La rosa della vendetta torna in TV con una terza puntata che promette altrettante scintille. Stasera su Canale 5 in prima serata scopriremo cosa ne è stato di Deva, che è riuscita a evadere dalla sua prigionia ma si è ferita lungo il cammino.

E le novità non si limitano alle anticipazioni: a partire da questa settimana sull'ammiraglia Mediaset andranno in onda solo due episodi alla volta e non più tre. Cosa significa? Che la serie turca ci farà compagnia per più tempo e non chiuderà i battenti alla fine di agosto.

Anticipazioni del 21 giugno: Deva spara a Gulcemal!

Il settimo episodio comincia dove si era interrotto il precedente: Deva, con una caviglia fratturata, fugge nel bosco. Gulcemal la insegue e la raggiunge ma non può neppure immaginare che la donna ha con sè una pistola: lei spara e lo ferisce al petto. Nonostante il colpo, nonostante sanguini, Gulcemal decide di portarla nel suo rifugio di caccia poco distante per curarla. Allo stesso tempo le chiede di fare pressione sulla sua ferita per non morire dissanguato.

Nel frattempo la polizia, allertata da Ipek, è arrivata nella tenuta ma non può perquisirla senza un mandato.

Le condizioni di Gulcemal, intanto, peggiorano col passare delle ore: ha bisogno di cure ma non può andare in ospedale, così viene operato a casa e senza anestesia. Durante la lunga notte che segue c'è solo Deva a occuparsi di lui, costretto dal suo stesso rapitore.

L'indomani, ripresosi dal difficile intervento, Gulcemal deve affrontare anche Zafer, furibonda perchè la concorrenza del figlio le ha fatto perdere molti clienti.

La convivenza forzata di Deva e Gulcemal prosegue e ora la donna si rifiuta anche di mangiare. La colpa però in questo caso non è tanto della presenza dell'uomo quanto di quello che le è stato offerto. Gulcemal non può sapere infatti che, dall'età di 4 anni, lei non mangia più il menemen. La ragione è legata alla morte di sua madre.

Nel frattempo Mert viene informato di tutto quello che è successo: Ibrahim ha avuto un infarto ed è stato ricoverato, Deva è finita prigioniera di un malvagio uomo d'affari e la casa e il laboratorio sono andati a fuoco.

I protagonisti de La rosa della vendetta

Nella nuova serie turca in prima serata, il pubblico ha ritrovato alcuni degli attori più amati: Murat Ünalmis (già visto in Terra Amara) è Gulcemal, Melis Sezen (Deren in Come Sorelle) è Deva. Fanno parte del cast anche Gahit Gök e Ayda Aksel, che recitano in Hercai - Amore e Vendetta, trasmessa su Real Time, ed Edip Tepeli, che è stato Galip in un'altra serie di grande successo, La ragazza e l'ufficiale.

Subito dopo la terza puntata de La rosa della vendetta saranno trasmessi i primi due episodi di Segreti di famiglia in replica.