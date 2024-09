La Rivincita delle Bionde: aperto il casting per il ruolo di Elle Woods nella serie prequel

Reese Witherspoon ha annunciato il via del casting per la ricerca dell'interprete di Elle Woods nella serie prequel della storia raccontata nel film La rivincita delle bionde.

L'attrice ha invitato le attrici interessate a inviare il proprio video per proporsi per la parte, sottolineando che vedere le audizioni sarà davvero divertente.

I dettagli del progetto prequel

La serie ordinata da Prime Video si intitolerà Elle e seguirà la protagonista durante gli anni del liceo, scoprendo così le esperienze che l'hanno fatta diventare la giovane donna che i fan hanno potuto conoscere e amare nel film La rivincita delle bionde.

Laura Kittrell ha creato il progetto di cui sarà anche showrunner e produttrice. Reese Witherspoon, star dei primi due film del franchise, sarà coinvolta come produttrice in collaborazione con Lauren Neustadter di Hello Sunshine, Lauren Kisilevsky e Marc Platt.

Ecco il video dell'annuncio dell'apertura del casting:

Un franchise di successo

Il primo film tratto dal romanzo scritto da Amanda Brown è arrivato nelle sale nel 2001, diventando un enorme successo e incassando oltre 140 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo. Nel 2003 Reese ha ripreso la parte nel sequel e nel 2009 è arrivato sul mercato homevideo un terzo film, con un cast diverso.

Nel 2007 La rivincita delle bionde ha dato vita anche a un musical.

La rivincita delle bionde 3: Mindy Kaling rivela perché richiede così tanto tempo per essere realizzato

Nel 2019 Reese aveva poi annunciato lo sviluppo di un nuovo sequel del film originale, di cui si stava iniziando a scrivere lo script.

Due anni dopo è stata invece Mindy Kaling, coinvolta come sceneggiatrice, a dichiarare che si sperava di entrare in produzione presto, dopo l'eventuale approvazione dello script da parte della protagonista. La pandemia, tuttavia, aveva portato a uno stop allo sviluppo e, per ora, non ci sono stati altri aggiornamenti significativi.