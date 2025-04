La Resurrezione di Cristo, Jim Caviezel sarà ringiovanito in CGI: "Chiederò a Gesù di operare attraverso me"

Il ruolo di Gesù ne La passione di Cristo ha cambiato la vita di Jim Caviezel. Dopo l'esperienza estrema sul set di Mel Gibson, l'attore si è immerso nello studio della teologia e si è dedicato alla religione anima e corpo. A 22 anni di distanza il suo stesso corpo, invecchiato, sta per fare ritorno sul set del sequel La passione di Cristo: Resurrezione.

In una recente intervista nello show di Arroyo Grande, Caviezel ha riflettuto sulla sua preparazione in vista del sequel, rivelando di non considerarlo "una performance, ma un confronto spirituale". "Non reciterò il ruolo di Gesù", ha spiegato. "Gli chiederò di operare attraverso di me".

L'inizio delle riprese del sequel è previsto per agosto a Cinecittà, con un'uscita fissata provvisoriamente per il 2026. Mel Gibson ha recentemente dichiarato a Joe Rogan che il film avrà un approccio profondamente fantasioso ed emotivamente intenso, definendolo un "viaggio acido in cui vengono approfonditi i misteri spirituali che circondano la Resurrezione".

James Caviezel in La passione di Cristo

Il ringiovanimento digitale

Ma come potrà Jim Caviezel, oggi 56enne, tornare a interpretare il Cristo 33enne? Mel Gibson ha deciso di far ricorso alle tecniche di ringiovanimento in CGI per riavere il suo protagonista. "Vuoi che torni ad essere Gesù, vero?" ha ricordato Caviezel. "Ci sto."

L'anno scorso, Gibson ha affrontato in modo criptico la questione dell'età del suo interprete, visto che sono passati oltre 20 anni dal primo film. Il divo ha spiegato di non essere minimamente preoccupato dell'età senza però rivelare le sue intenzioni.

"Ho dei modi per affrontare la cosa, perché, vent'anni fa dovrebbe essere tre giorni dopo. Quindi la scelta presenta una serie di problemi peculiari, che penso di poter risolvere" ha detto.

Jim Caviezel in una scena della Passione di Cristo

Mel Gibson farà dunque ricorso ai software usati da Martin Scorsese per The Irishman sfruttando i continui perfezionamenti grazie ai passi in avanti fatti dalla tecnologia. Per quanto riguarda Jim Caviezel, si sta preparando al ruolo di Cristo digiunando, recitando il rosario e prevede di ricevere la Comunione ogni giorno sul set. Sta anche leggendo Le lettere di Berlicche, l'esplorazione satirica di C.S. Lewis sulla guerra spirituale dal punto di vista di un demone anziano che fa da mentore a uno più giovane. L'attore afferma che il libro lo sta aiutando a comprendere la sottile influenza del male e ad approfondire la sua interpretazione. "Non sono un agnello", ha detto. "Ero un lupo che è stato trasformato. Ora sono pronto alla battaglia".

Oltre a Jim Caviezel, La passione di Cristo: Resurrezione vedrà il ritorno di Maia Morgenstern nei panni di Maria e di Francesco De Vito in quelli di Pietro. Mel Gibson dirigerà il film che co-scriverà col fratello Donal Gibson e col collaboratore di Braveheart Randall Wallace.