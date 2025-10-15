Jim Caviezel protagonista di Archangel: Sony annuncia l’action movie in uscita a novembre 2026

Sony Pictures ha deciso di puntare su Jim Caviezel per il suo nuovo film prodotto con Mandalay Pictures e in uscita a novembre 2026. Attraverso un comunicato congiunto, le case di produzione hanno annunciato il film Archangel.

Caviezel, conosciuto per il ruolo di Gesù di Nazareth in La passione di Cristo di Mel Gibson, e per i ruoli nella serie Person of Interest e nel discusso successo Sound of Freedom - Il canto della libertà, sarà protagonista del film.

Il ritorno di Jim Caviezel in Archangel

Al momento, Sony e Mandalay non hanno diffuso ulteriori informazioni sul progetto, ma secondo indiscrezioni la storia ruota attorno ad un ex Berretto Verde che vive nel Wyoming rurale e progetta armi per un'agenzia segreta del governo statunitense.

Jim Caviezel in una scena di Person of Interest

Alla regia del film ci sarà Will Eubank, che di recente si è occupato della direzione di Land of Bad, con Liam Hemsworth e Russell Crowe, mentre in passato aveva diretto Underwater con Kristen Stewart, mentre Love, la sua opera prima, fu un successo in diversi festival.

Il successo de La passione di Cristo e l'assenza nel sequel

Jim Caviezel è diventato famoso in tutto il mondo nel 2004 per aver interpretato Gesù ne La passione di Cristo di Mel Gibson, che incassò 612,1 milioni di dollari in tutto il mondo.

L'attore non tornerà nel sequel in due parti, The Resurrection of the Christ, che verrà distribuito da Lionsgate durante le festività cristiane nella primavera del 2027. Nel film sarà assente anche Monica Bellucci, che aveva interpretato Maria Maddalena nel primo capitolo.

L'opinione comune è che Mel Gibson abbia deciso di puntare su un cast più giovane perché i nuovi film sono ambientati soltanto pochi giorni dopo la storia raccontata nel lungometraggio del 2004.