Mel Gibson girerà il sequel della Passione di Cristo a Cinecittà in estate

Uno dei film più attesi in cantiere è il sequel de La passione di Cristo diretto da Mel Gibson, che s'intitolerà The Resurrection of Christ e vedrà il ritorno dietro la macchina da presa del regista di Apocalypto.

Come annunciato dalla CEO Manuela Cacciamani, le riprese di The Resurrection of Christ di Mel Gibson inizieranno ad agosto presso gli studi di Cinecittà a Roma.

I preparativi per le riprese di The Resurrection of Christ

Intervistata da Il Sole 24 Ore, Cacciamani ha spiegato che Gibson e la sua casa di produzione, Icon Productions, hanno ufficialmente fissato in agenda per agosto l'inizio delle riprese del kolossal.

Primo piano di Jim Caviezel in La passione di Cristo

La passione di Cristo, uscito nelle sale nel 2004, è diventato il film indipendente dal più alto incasso nella storia del cinema, come riporta Variety. Il nuovo Studio 22 di Cinecittà sarà il cuore delle riprese.

Le altre location italiane di The Resurrection of Christ e il cast

Oltre a Roma, il sequel di Mel Gibson verrà girato anche in altre località che hanno caratterizzato anche il primo film: Matera, Ginosa, Gravina, Laterza e Altamura.

Jim Caviezel è pronto a tornare nel ruolo di Gesù Cristo, così come Maria Morgenstern nei panni della madre di Gesù, e Francesco De Vito nel ruolo di Pietro. La resurrezione di Cristo verrà raccontata come un 'viaggio psichedelico', secondo il racconto di Mel Gibson di qualche settimana fa. Il regista ha lavorato anche alla sceneggiatura del film insieme Randall Wallace, con cui lavorò anche in Braveheart - Cuore impavido.

Jim Caviezel in una scena de La passione di Cristo

Il film non avrà una narrazione lineare:"Penso che per raccontare bene la storia, bisogna cominciare con la caduta degli angeli, il che significa che ci troviamo in un altro luogo, in un altro reame. Bisogna scendere all'inferno" disse Gibson.

Html da embeddare