La ragazza che giocava con il fuoco, stasera su Cielo il film con Noomi Rapace

Blomkvist è tornato vittorioso alla guida di Millennium, pronto a lanciare un numero speciale su un vasto traffico di prostituzione dai paesi dell'Est. L'inchiesta si preannuncia esplosiva: la denuncia riguarda un intero sistema di violenze e soprusi, e non risparmia poliziotti, giudici e politici, perfino esponenti dei servizi segreti. Ma poco prima di andare in stampa, un triplice omicidio fa sospendere la pubblicazione, mentre si scatena una vera e propria caccia all'uomo: l'attenzione di polizia e media nazionali si concentra su Lisbeth Salander, la giovane hacker così impeccabilmente competente e al tempo stesso così socialmente irrecuperabile, ora principale sospettata. Blomkvist, incurante di quanto tutti sembrano credere, dà il via a un'indagine per accertare le responsabilità di Lisbeth.

La ragazza che giocava con il fuoco è stato diretto dal regista svedese Daniel Alfredson. Il film ha come protagonisti Noomi Rapace, Michael Nyqvist, Alexandra Eisenstein, Georgi Staykov e Yasmine Garbi. Il soggetto è tratto dall'omonimo best seller di Stieg Larsson.

La ragazza che giocava con il fuoco era destinato ad un pubblico televisivo ma il successo di Uomini che odiano le donne e della trilogia letteraria nata dalla penna dello scrittore svedese Stieg Larsson ha fatto sì che anche questo secondo capitolo cinematografico della saga Millennium fosse distribuito nei cinema. Il film è uscito in italia con il titolo La regina dei castelli di carta.