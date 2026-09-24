La Promessa anticipazioni 25 settembre: Manuel rischia in volo, Maria parla a Carlo!

Le anticipazioni de La Promessa del 25 settembre raccontano una puntata ricca di svolte per i protagonisti della soap spagnola, in onda alle 19:40 su Rete 4. Al centro dell'episodio ci sono Manuel e Maria Fernández, entrambi alle prese con decisioni destinate ad avere conseguenze importanti.

La Promessa anticipazioni: Manuel rischia tutto durante il collaudo dell'aereo

La passione per l'aviazione spinge ancora una volta Manuel ad agire in prima persona. Il Marchesino scopre che Enora e Toño hanno apportato importanti modifiche al motore del suo aereo e decide di verificarne personalmente il funzionamento.

Manuel non si limita quindi a osservare il risultato del lavoro dei due: sceglie di effettuare direttamente il collaudo del velivolo in volo. L'iniziativa lo porta ad affrontare una situazione potenzialmente rischiosa, mentre a La Promessa gli equilibri continuano a cambiare.

Maria e Carlo si incontrano alla Tenuta

Maria è pronta a parlare con Carlo

Nella zona della servitù, intanto, Maria Fernández deve fare i conti con una verità che non può più essere nascosta. Dopo l'arrivo del giovane tra i nuovi valletti e lo shock iniziale, la cameriera comprende che è arrivato il momento di affrontare Carlo.

Maria decide infatti di parlargli della sua gravidanza e di rivelargli che il bambino che porta in grembo è proprio suo. La confessione potrebbe cambiare profondamente il rapporto tra i due e aprire un nuovo capitolo nella vicenda della cameriera.

Leocadia e Cristóbal ingannano Adriano

Sul fronte degli intrighi, Leocadia e Cristóbal riescono a portare avanti il loro piano. I due organizzano un incontro tra Adriano e il falso detective privato, convincendo Adriano che l'uomo abbia indagato sulla scomparsa di Catalina. Il piano della nobildonna va a segno: il racconto del falso detective lascia l'ex mezzadro profondamente deluso, al punto da convincerlo che ritrovare sua moglie sia ormai quasi impossibile.

Curro e Pía contro Don Lorenzo

Anche Curro continua a muoversi per proteggere Angela e cercare di fare luce sulla morte di Jana. Nella sua battaglia contro Don Lorenzo, il giovane può contare ancora una volta sul sostegno di Pía. L'ex governante si conferma infatti una figura importante per Curro, pronta ad aiutarlo nel tentativo di contrastare le trame del De La Mata e scoprire la verità.