La promessa dell'assassino 2 diventa Small Dark Look, un thriller con Jason Statham

L'attore Jason Statham sarà il protagonista di Small Dark Look, un thriller inizialmente ideato per essere La promessa dell'assassino 2.

Il progetto è stato traformato in un thriller indipendente dopo la conferma che David Cronenberg e Viggo Mortensen non sarebbero stati coinvolti nel progetto.

Steven Knight si sta occupando dello sviluppo di Small Dark Look che, inizialmente, avrebbe dovuto mostrare l'incompetente boss interpretato da Vincent Cassell convinto di aver ereditato, insieme al suo autista Nikloai (Viggo Mortensen), il controllo sugli affari del padre. L'uomo non sa però che Nikloai è un agente che sta lavorando sotto copertura.

Attualmente non è stato rivelato in che modo è stata modificata la trama per diventare un lungometraggio senza legami con la parte precedente della storia.

Jason Statham, da circa un anno, sta trattando con i produttori del film e sembra sia ormai arrivato all'accordo finale.

Alla regia ci sarà Martin Zandvliet (Land of Mine), che sostituirà William Oldroyd.