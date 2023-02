La promessa dell'assassino, Vincent Cassel: "Il sequel non si farà"

Niente da fare per il tanto chiacchierato sequel de La promessa dell'assassino, film del 2007 diretto da David Cronenberg. A fornire nuovi aggiornamenti ci ha pensato Vincent Cassel, che nel film aveva vestito i panni di Kirill.

"Cronenberg aveva realizzato una sceneggiatura fantastica. Eravamo pronti a girarlo, ma non so per quale motivo non si è più fatto nulla. Il sequel è definitivamente tramontato e penso proprio che non vedrà mai la luce" ha dichiarato l'attore francese ai microfoni di The Independent.

[La promessa dell'assassino 2 doveva ripartire dagli avvenimenti narrati nel primo film con l'incompetente boss Kirill che pensa di aver ereditato dal padre il trono del crimine insieme al suo autista Nikolai. Ciò che l'uomo non sa è che Nikolai è in realtà un agente sotto copertura che lavora per i servizi segreti russi.

Del fantomatico sequel si parla del 2012 e lo stesso Cronenberg aveva rivelato di essere interessato a continuare la storia di Nikolai (Viggo Mortensen) e Kirill. "Era davvero qualcosa che volevo esplorare perché per la prima volta sono stato tentato di fare un sequel; sentivo di non aver finito con i personaggi di Nikolai (Viggo Mortensen) e Kirill (Vincent Cassel). Volevo davvero vedere Nikolai fare ritorno in Russia dopo aver seguito un gruppo di russi a Londra nel primo film. Per ora non li abbiamo mai visti in Russia, sperimentano l'esilio e tentano di ricreare una parte di Russia a Londra. Nella sceneggiatura originale, vi erano scene ambientate in Russia, ma ho pensato di escluderle".