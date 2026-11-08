La Promessa anticipazioni trama 9 novembre: Toño soffre per Enora, Simona e Candela intervengono

Il rifiuto di Nazario mette a rischio l'amore tra Toño ed Enora, mentre Simona e Candela decidono di intervenire. Intanto Maria affronta l'abbandono di Carlo e Pia aiuta Curro a fare giustizia per Jana.

La soap spagnola La Promessa continua a raccontare intrighi, passioni e conflitti sociali che animano la vita dei protagonisti nella tenuta dei marchesi di Luján. Nella puntata di lunedì 9 novembre, al centro della trama ci sarà soprattutto la sofferenza di Toño, costretto a fare i conti con l'opposizione di Nazario alla sua relazione con Enora. Il giovane potrà però contare sul sostegno di Simona e Candela, determinate a convincere l'uomo a cambiare posizione.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio del 9 novembre, le vicende della servitù saranno caratterizzate da sentimenti contrastanti e nuove alleanze. Da una parte, Toño soffrirà per il rifiuto di Nazario, che non considera il giovane all'altezza della nipote Enora; dall'altra, Simona e Candela decideranno di non restare a guardare e di battersi per la felicità del ragazzo.

Parallelamente, Maria dovrà trovare la forza di affrontare una gravidanza senza il sostegno del padre del bambino. Dopo la fuga di Carlo, la ragazza potrà contare sull'affetto di Pía, quest'ultima è anche al fianco di Curro, con il quale porterà avanti una delicata missione per ottenere giustizia per Jana e difendere Angela dalle minacce di Don Lorenzo.

Carmen Flores (Simona) e Teresa Quintero (Candela)

Toño soffre per il rifiuto di Nazario, Simona e Candela scendono in campo

Il futuro sentimentale di Toño ed Enora appare tutt'altro che semplice. Nonostante l'ottimismo mostrato nei giorni precedenti da Manuel, Simona e Candela, lo zio della ragazza, Nazario, ha espresso una netta opposizione alla loro relazione.

L'uomo ritiene infatti che la nipote, grazie alla sua cultura e alle sue origini familiari, meriti un futuro decisamente più prestigioso rispetto a quello che potrebbe offrirle un semplice meccanico. A pesare sul suo giudizio sono soprattutto le umili origini di Toño, figlio di una cuoca e appartenente a una classe sociale che Nazario considera inferiore.

Il rifiuto dello zio finisce inevitabilmente per ferire il giovane, che vede ostacolato il proprio sogno d'amore. Ma Simona e Candela non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Le due cuoche, profondamente legate a Toño, decidono di intervenire in prima persona e di escogitare un modo per far cambiare idea a Nazario. Riusciranno a superare i pregiudizi dell'uomo e a convincerlo ad accettare la relazione?

Pía interpretata da María Castro

Maria affronta la fuga di Carlo e trova conforto in Pía

Nei locali della servitù, intanto, continua a tenere banco la difficile situazione di Maria Fernández. La giovane domestica sta attraversando un periodo particolarmente doloroso, soprattutto dopo aver scoperto di essere incinta e aver dovuto fare i conti con la reazione di Carlo.

Il padre del bambino, infatti, dopo aver appreso la notizia della gravidanza, è fuggito dalla tenuta in preda al panico, lasciando Maria da sola ad affrontare una situazione che richiederebbe invece sostegno e responsabilità. La ragazza si ritrova così a dover guardare al futuro con molte incertezze, senza poter contare sulla presenza dell'uomo con cui avrebbe dovuto condividere questa nuova fase della sua vita.

In questo momento così complicato, Pía si conferma una presenza fondamentale. La donna continua a starle accanto con affetto e dolcezza, offrendole tutto il sostegno di cui ha bisogno per affrontare la gravidanza e l'abbandono di Carlo.

Curro interpretato da Xavi Lock

Pia perdona Curro e lo aiuta a proteggere Angela e trovare l'assassino di Jana

Dopo aver formalmente perdonato Curro per quanto accaduto in passato, la domestica decide di mettere le proprie energie al servizio dell'amico, aiutandolo ad affrontare due questioni particolarmente delicate.

La prima riguarda Angela, che continua a rischiare a causa delle minacce e delle manipolazioni di Don Lorenzo. Curro vuole proteggerla dalle sue grinfie e impedire che la ragazza finisca in manicomio, uno scenario che rappresenterebbe un ulteriore dramma per lei.

Parallelamente, Maria sceglie di affiancare Curro in un'indagine segreta per fare finalmente luce sulla morte di Jana. I due intendono raccogliere elementi utili a individuare il responsabile dell'assassinio e assicurarlo alla giustizia. La ricerca della verità diventa così una nuova missione condivisa, che potrebbe portare a importanti sviluppi nelle prossime puntate.