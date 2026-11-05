La Promessa anticipazioni 6 novembre: Angela sotto torchio, Lorenzo rischia di farla crollare

Le vicende de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, continuano a intrecciare intrighi familiari, segreti e relazioni sempre più complicate. Nella puntata di venerdì 6 novembre, in onda alle 19:45, la tensione alla tenuta raggiungerà nuovi livelli: Angela viene interrogata dallo psichiatra e Teresa mette le cose in chiaro con Cristóbal.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Angela dovrà affrontare una difficile visita psichiatrica voluta da Lorenzo, mentre Teresa deciderà di mettere in chiaro la propria posizione con Cristóbal dopo il bacio che li ha coinvolti. A rendere ancora più complicata la situazione ci penseranno la disperazione di Maria Fernández, abbandonata da Carlo dopo la scoperta della gravidanza, e le nuove difficoltà economiche del rifugio di Padre Samuel, sempre più vicino alla chiusura.

Angela finisce sotto torchio durante la visita dello psichiatra

La visita medica organizzata da Lorenzo per valutare le condizioni mentali di Angela si trasformerà in un momento particolarmente difficile per la giovane. Alla tenuta arriverà il dottor Antuñez, lo psichiatra incaricato di esaminare la ragazza e stabilire se sia effettivamente in grado di intendere e di volere.

Don Lorenzo e Angela

Visibilmente nervosa, Angela dovrà rispondere alle domande del medico, che fin da subito mostrerà un atteggiamento tutt'altro che rassicurante. Durante il colloquio, Antuñez chiederà a Don Lorenzo di lasciare la stanza, così da poter parlare da solo con la giovane. Una volta rimasti senza testimoni, lo psichiatra inizierà a incalzarla, cercando di metterla in difficoltà e di spingerla a perdere il controllo.

Il medico tenterà anche di convincere Angela ad accusare Curro, arrivando persino a minimizzare la questione dei matrimoni combinati, descrivendoli come una consuetudine assolutamente normale. Per la ragazza si prospetta quindi un confronto psicologico molto delicato, nel quale dovrà cercare di non cedere alle provocazioni.

Teresa affronta Cristóbal e gli chiede di non baciarla più

Nel frattempo, tra i corridoi riservati alla servitù, Teresa prenderà finalmente una decisione sul rapporto con Cristóbal. Dopo aver cercato in tutti i modi di evitarlo, la governante arriverà alla conclusione che il bacio scambiato con il maggiordomo sia stato un gesto profondamente sbagliato.

Il bacio Tra Teresa e Cristóbal

Decisa a non lasciare spazio a nuovi equivoci, Teresa affronterà direttamente Cristóbal e gli chiederà con fermezza di non ripetere mai più un simile gesto. Un confronto che potrebbe avere conseguenze sul loro rapporto e che dimostra quanto la governante sia intenzionata a mettere dei limiti tra loro.

Maria Fernández disperata dopo la fuga di Carlo

Non ci saranno buone notizie nemmeno per Maria Fernández. La domestica continuerà a vivere momenti di profonda angoscia dopo la scomparsa di Carlo, che ha scoperto casualmente di essere il padre del bambino che Maria porta in grembo.

La rivelazione, invece di avvicinarlo alla ragazza, lo ha spinto ad allontanarsi dalla tenuta. Incapace di affrontare la situazione e le responsabilità legate alla paternità, Carlo ha preferito fuggire, lasciando Maria sola proprio in un momento in cui avrebbe più bisogno del suo sostegno. La giovane continuerà così a fare i conti con la sofferenza e con l'incertezza sul futuro della loro relazione.

Daniel Schroder (Padre Samuel) e Petra (Petra Marga Martínez)

Padre Samuel teme per il futuro del rifugio

A complicare ulteriormente la situazione ci saranno anche le difficoltà economiche del rifugio di beneficenza. Nonostante gli sforzi compiuti per salvare la struttura, il rischio di una chiusura continuerà a incombere, mettendo seriamente a repentaglio il futuro dell'iniziativa.

Padre Samuel sarà particolarmente preoccupato per la situazione e per l'impossibilità di trovare una soluzione concreta che permetta al rifugio di continuare la propria attività. La crisi economica della struttura rappresenterà quindi un'altra fonte di tensione nelle vicende della tenuta.