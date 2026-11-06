Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 9 novembre: quando tornerà nel pomeriggio di Rai 1?

Cambio di programma per la soap di Rai 1, che la prossima settimana rinuncia al consueto appuntamento del lunedì. Per recuperare, è prevista una puntata speciale.

Chi è abituato a trascorrere il pomeriggio in compagnia dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore dovrà fare attenzione al calendario. La soap di Rai 1, arrivata alla sua undicesima stagione, non andrà in onda lunedì 9 novembre 2026, ma i telespettatori non perderanno nessun episodio.

La rete ha infatti previsto un recupero eccezionale per sabato 14 novembre, con un orario diverso da quello abituale. E non sarà l'unica variazione della settimana.

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 9 novembre

Il Paradiso delle Signore 11

A cambiare i programmi del pomeriggio di Rai 1 sarà la visita di Papa Leone XIV in Sudamerica, prevista dal 6 al 17 novembre. Alcune tappe del viaggio saranno trasmesse in diretta dalla prima rete, che per l'occasione dovrà rivedere gli orari delle sue trasmissioni più seguite.

Lunedì 9 novembre, in particolare, il Papa si troverà a Buenos Aires, in Argentina, dove celebrerà una Santa Messa presso il Monumento de los Españoles. Per permettere al pubblico di seguire la celebrazione, Rai 1 rinuncerà temporaneamente alla consueta programmazione del pomeriggio.

Dopo La Volta Buona, in onda dalle 14.05 con Caterina Balivo, alle 15.20 partirà la diretta della Santa Messa, curata dal Tg1 e da Rai Vaticano. Alle 17.00 sarà poi trasmesso un breve appuntamento con il telegiornale, seguito alle 17.10 da La Vita in Diretta di Alberto Matano.

Nessuna puntata del Il Paradiso delle signore, dunque. Per la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta si tratta comunque di una pausa limitata a una giornata, che non avrà conseguenze sul numero complessivo degli episodi previsti.

Quando torna Il Paradiso delle Signore su Rai 1

Quando ritroveremo le Veneri e gli altri personaggi del grande magazzino milanese? La ripresa è fissata per martedì 10 novembre alle 16.00, con la consueta programmazione che proseguirà regolarmente anche mercoledì 11 e giovedì 12.

Anche venerdì 13 novembre sarà meglio tenere d'occhio l'orologio. La puntata, infatti, comincerà alle 15.20, con quaranta minuti di anticipo rispetto al solito. Alle 16.20 Rai 1 si collegherà con Chiclayo, in Perù, per seguire una nuova celebrazione di Papa Leone XIV. Il pubblico di Alberto Matano dovrà invece aspettare le 18.00 per ritrovare La Vita in Diretta.

La vera novità arriverà sabato 14 novembre, quando la soap daily tornerà eccezionalmente su Rai 1 intorno alle 15.10. Un appuntamento insolito per una produzione che accompagna abitualmente il pubblico dal lunedì al venerdì, ma che consentirà di completare le cinque puntate settimanali.

Cosa succederà nelle prossime puntate

Nonostante i cambiamenti di palinsesto, le vicende dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore 11 continueranno a riservare diverse sorprese.

Al centro dei nuovi episodi ci sarà soprattutto Riccardo, sempre più in difficoltà dopo l'allontanamento di Nicoletta. La sua situazione preoccuperà Marcello, che scoprirà il ritorno dell'amico all'uso di psicofarmaci e cercherà una soluzione per aiutarlo.

Intanto, l'arrivo di Carmine a Milano creerà nuove tensioni nella famiglia Puglisi, mentre le Veneri saranno impegnate nei preparativi di una sorpresa per il compleanno di Mirella. Proprio nella puntata di sabato 14 novembre, Marcello arriverà a prendere una decisione importante che in molti fan aspettano da tempo.

Per gli appassionati, quindi, basterà ricordare due date: lunedì 9 novembre la soap si ferma, sabato 14 novembre torna in onda alle 15.10. Gli episodi saranno inoltre recuperabili in streaming su RaiPlay.