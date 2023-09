La Promessa, anticipazioni trama 11 settembre: Gregorio vuole denunciare la servitù

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda lunedì 11 settembre su Canale 5 alle 16:05 circa, subito dopo Uomini e Donne. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 8 settembre.

La promessa: riassunto della puntata dell'8 settembre.

Simona e Candela trovano una lettera segreta del duca sotto il letto di Camilo. Gregorio le minaccia. Simona e Candela confidano a Lope di indagare su Camilo. Manuel chiede onestà a Jimena sulla morte del nonno. Jana cerca di avvicinarsi a Manuel, ma Gregorio le impedisce l'accesso. Manuel si riprende e Jana prova a testare le sue reazioni durante il funerale.

La promessa, anticipazioni dell'11 settembre: Gregorio vuole chiamare la Guardia Civile

Gregorio, su mandato di Alonso, torchia e minaccia la servitù di future epurazioni se non salterà fuori la spilla rubata e avvisa che chiederà ai signori di dare mandato alla Guardia Civile di proseguire le indagini sul furto.

Nel primo episodio della settimana Romulo si sente emarginato

Pia sostiene Romulo, che è ormai abbattuto a causa del suo ruolo dopo l'arrivo di Gregorio, e lo incoraggia a non arrendersi. Nel frattempo, Don Gregorio sorprende Jana davanti alla stanza di Manuel e le intima di allontanarsi.

Il giorno del funerale del Barone

La famiglia De Lujan trascorre l'intera giornata lontano da La Promessa per partecipare al funerale del Barone De Linaja. Alla cerimonia sono presenti anche Petra e Padre Camilo.

Nel nuovo episodio Jimena circuisce Manuel

Manuel continua a percepire un inspiegabile profumo di camomilla. Nonostante i progressi, soffre ancora di amnesia, e Jimena lo inganna raccontandogli bugie sulla loro storia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Jimena confessa a Jana il suo piano