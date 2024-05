La promessa anticipazioni del 28 maggio: Curro decide di andare via, Salvador ha una notizia che cambia tutto

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 15:20 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 28 Maggio alle 15:20. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Feliciano viene assunto alla tenuta. La trama si svolge a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 27 maggio, Cruz rassicura Margarita sul matrimonio di Martina con Antonio, mentre Curro è arrabbiato con Martina per il bacio col duca. Jana affronta Abel. Cruz consiglia a Martina di non sposare Antonio contro la sua volontà mentre Margarita e Fernando vedono nel matrimonio un'opportunità economica.

Cruz teme che Margarita, dopo il matrimonio di sua figlia diventi più ricca di lei. Don Romulo persuade Pia a testimoniare contro don Gregorio. Fernando rivela a Curro che Martina non sapeva dei piani di matrimonio. Jana parla delle sue ostilità verso Abel con Pia. Alonso chiede spiegazioni a Fernando sul matrimonio. Jana consiglia a Curro di scusarsi con Martina. Romulo suggerisce a Petra di far partire suo fratello Feliciano dalla Promessa.

Curro lascia La Promessa

Anticipazioni del 28 maggio: Scontri, decisioni e nuove situazioni

Maria conferma a Jana che Ramona è tornata in paese. Petra svela a Cruz che suo fratello Feliciano cerca un lavoro e la marchesa si mostra disponibile. Abel e Jana sono in contrasto perché il dottore tende a minimizzare i sintomi di Jimena come tipici di una gravidanza. Anche Manuel chiede un parere a Mauro sul dottor Bueno e il valletto in confidenza confessa di non capire la richiesta di alloggiare al piano della servitù.

Mauro non si fida di Abel

Fernando e Margarita cercano di imporre a Martina la kermesse di Antonio di Carval e Cifuentes per mostrarsi a Madrid in qualità di futura sposa, ma lei si rifiuta categoricamente. Margarita minaccia Cruz e Alonso di vendicarsi per averli trattati come mendicanti nel momento del bisogno ospitando Martina come un'elemosina. Maria chiede aiuto ad Abel per Salvador e il medico lo visita. La diagnosi apre alla speranza: Salvador può guarire e tornare a vedere da entrambi gli occhi

Tornati da Puebla de Tera, Pia e Romulo scoprono che Feliciano è stato assunto come valletto a la Promessa senza essere stati consultati. Il ragazzo trova molta ostilità tra i membri della servitù. Curro decide di partire per andare a trovare sua madre, senza dirlo a nessuno, tranne che a Jana.

Manuel fa da mediatore tra Jana e Abel

Cruz cerca di seminare zizzania tra Martina e i suoi genitori per impedire il suo matrimonio e riesce a portare la nipote dalla sua parte. Abel informa Salvador che l'oftalmologo di cui gli aveva parlato, sta per giungere a Lujan e che ha acconsentito a visitarlo. Jimena propone a Manuel di andare a vivere a Madrid. Lui cerca di capire perché tra Jana e Abel ci sia tanta ostilità, ma non riesce a evitare le discussioni tra loro.