La Promessa anticipazioni 9 ottobre: Jana rivela la gravidanza, Cruz esplode di rabbia

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana confessa di essere incinta, la notizia scatena la furia di Cruz.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il confronto tra Leocadia e sua figlia prosegue con intensità: la giovane accusa la madre di averla mandata in Svizzera solo per allontanarla e controllarla, ma Leocadia ribadisce di aver scelto l'università di Zurigo per garantirle un futuro prestigioso e sicuro, assicurandole che non aveva nessuna intenzione di tenerla lontana da Casa per manipolarla.

Intanto, Angela cerca di ambientarsi nella tenuta e di riconquistare la fiducia di Don Alonso, irritato dal suo arrivo inatteso, considerato un esempio di maleducazione e mancanza di rispetto. Anche Curro, inizialmente confuso sul suo ruolo, resta colpito dal fascino della ragazza, mentre la sua presenza minaccia di alterare i fragili equilibri della casa.

Jana Expósito interpretata da Ana Garcés

La Promessa anticipazioni: la tenuta si spacca dopo la rivelazione di Jana

Le nozze tra Manuel e la Expósito hanno messo seriamente in difficoltà i marchesi de Luján. Il resto della nobiltà, infatti, non ha accettato che il futuro marchese abbia sposato un'ex cameriera, e si è apertamente rivoltata contro Cruz e Alonso. Le prime conseguenze si sono fatte sentire sul piano economico: il marchese ha perso un affare importante e ora La Promessa si trova in una situazione finanziaria molto delicata.

Nel frattempo, Jana, appena rientrata dal viaggio di nozze con Manuel, ha deciso di confidare al marito di essere incinta. La notizia, però, scatena l'ira di Cruz, che accusa Jana di aver nascosto la gravidanza prima del matrimonio. La marchesa si sente tradita e umiliata davanti a tutta la tenuta.

La rivelazione provoca una vera e propria spaccatura tra gli abitanti della villa: Lorenzo prende subito le parti di Cruz, sostenuto anche da Alonso, mentre Curro e Leocadia si schierano con Jana, difendendo la sua sincerità e il suo amore per Manuel.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro visita Catalina e parlano di come sta la donna.