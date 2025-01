La Promessa, anticipazioni 9 gennaio: Maria delude Salvador, Cruz e Lorenzo si alleano contro Catalina

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 9 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata:Jana trova un'alleata in Blanca. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel si confida con Blanca e le rivela di essere molto confuso sul suo rapporto con Jana, soprattutto dopo la tragica morte di Jimena, per cui lui si sente in colpa. La cameriera cerca di non pensare alle questioni di cuore e si concentra sulla guarigione del figlio di Pia, che è stato portato a La Promessa da sua madre, spaventata a causa dei gravi problemi respiratori che hanno colpito il piccolo

La governante, inaspettatamente, trova sostegno in Ricardo Pellicer. Maria continua a nascondere il contenuto della lettera - che la invita a lasciare la tenuta per un nuovo lavoro. Don Lorenzo nel mentre cerca di convincere Cruz ad aiutarlo a estromettere Catalina dal commercio di marmellate, diventato molto proficuo. Margarita invece si schiera dalla parte di Ayala e impedisce alla cognata di cacciarlo dalla tenuta. Candela rivela a Simona di aver saputo che Virtudes non si è recata da Antonio durante la sua assenza.

Lorenzo e Catalina si alleano contro Catalina

Anticipazioni de La Promessa: Petra mette in guardia Ayala

Maria Fernandez decide di confessare a Salvador di aver ricevuto una proposta di lavoro prestigiosa: diventare la cameriera personale della duchessa di Abrontes. Questa rivelazione lascia Salvador senza parole, profondamente ferito dal fatto che la fidanzata non lo abbia messo al corrente prima. Il cameriere fatica a mascherare la delusione e teme che questa opportunità possa allontanarla definitivamente da lui.

Nel frattempo, Jana trova conforto nella visita di Blanca Palomar. Le due donne stringono un'alleanza basata sulla fiducia reciproca, con Jana che finalmente riesce a trovare un momento di serenità in mezzo alle tensioni che affliggono la tenuta. Ayala si scontra duramente con Petra, e il confronto tra i due rischia di degenerare. La cameriera lo mette in guardia, avvertendolo di non sottovalutare Cruz, la quale non ha scrupoli quando si tratta di proteggere i suoi interessi.

Virtudes sorprende tutti esprimendo il desiderio di dormire da sola. Questa richiesta insospettisce Simona, che teme che la ragazza nasconda qualcosa di preoccupante o stia attraversando un momento di grande difficoltà. Cruz, convinta da Don Lorenzo, cerca di esautorare Catalina dal commercio delle marmellate, proponendo di affidare la gestione al Capitano. Per ottenere il supporto necessario, la marchesa chiede a Don Alonso di perorare la sua causa. Tuttavia, Catalina non si arrende e riesce a ottenere altre due settimane per salvare gli affari, determinata a dimostrare il suo valore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Curro si confrontano sui loro sentimenti e il ragazzo dice di non amare più Martina.