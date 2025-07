La Promessa anticipazioni 3 luglio, Manuel annuncia la festa di fidanzamento con Jana: i marchesi sono furiosi

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Manuel decide di ufficializzare il suo rapporto con Jana organizzando una grande festa, ma non tutti in famiglia sono d'accordo.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana esprime dubbi sulla vita da nobildonna, Vera teme gli interessi di Don Lorenzo e Pia cerca disperatamente una soluzione per Don Rómulo.

Riassunto dell'episodio precedente

Maria confida a Teresa che il rapporto con Salvador non va più bene e che non è più felice; ammette di aver pensato di lasciarlo. Intanto, Santos scopre che Don Ricardo gli ha sempre mentito sulla morte di sua madre. Il ragazzo si confida con Petra, che lo sprona a chiedere aiuto alla marchesa Cruz.

La duchessa de Carril torna alla tenuta per parlare con Vera, mentre Don Lorenzo, si mostra sempre più sospettoso, convinto che la nobildonna cerchi qualcosa che va al di del suo interesse per la cucina. Curro è arrabbiato con Julia, che ha rivelato il suo segreto a Martina, che adesso è arrabbiata perchè lui non le aveva parlato del legame con Jana.

Cruz interpretata da Eva Martín

Anticipazioni de La Promessa: Cruz chiede a Petra di sorvegliare suo figlio e Jana

Manuel torna all'attacco e confida ai suoi genitori l'intenzione di organizzare una festa di fidanzamento, a cui inviterà tutti i loro conoscenti e i nobili della zona, durante la quale renderà ufficiale la sua relazione con Jana. Nonostante i tentativi dei marchesi di fargli cambiare idea, Manuel è fermamente deciso a procedere in questa direzione.

Nel frattempo, Vera è preoccupata: durante la visita della duchessa de Carri alla tenuta, Don Lorenzo ha iniziato a fare troppe domande a sua madre. La ragazza teme che il capitano voglia mettersi in contatto con suo padre o addirittura incontrarlo. Manuel informa Jana dei suoi progetti per il party.

La Expósito frena l'entusiasmo del marchesino, spiegandogli di non voler essere trattata come una nobildonna. Intanto, Pia si rivolge a Don Alonso chiedendogli aiuto per Don Rómulo, il cui stato di salute in prigione peggiora di giorno in giorno. Manuel chiede al sergente se ci sono novità sull'omicidio di Gregorio.

Burdina gli rivela che sta per mostrare al giudice tutte le prove raccolte, ma non gli confida i suoi sospetti: crede che Don Rómulo stia coprendo Miguel. Nel frattempo, Cruz è soddisfatta del lavoro di Petra, che l'ha avvertita delle nozze segrete di Manuel, permettendole di fermarle ed impedirle. La marchesa spinge la governante a tenere d'occhio attentamente sia suo figlio sia Jana.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i Marchesi riflettono sul futuro matrimonio improvvisato di Catalina.